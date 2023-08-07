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吉林舒蘭3幹部救災失聯確認遇難　51歲副市長車輛被洪水沖走犧牲

▲吉林省舒蘭市。（圖／CFP）

▲吉林舒蘭強降雨致洪水，副市長落旭東等3名公職幹部確認遇難。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

吉林舒蘭市連日強降雨造成多處村莊洪水漫灌、對外道路中斷等災情。4日傳出有3名公職幹部赴災區協助救災時失聯，經過2天的搜尋，失聯的舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東、舒蘭市人民武裝部政委周昆訓和吉林市水利水電規劃院高級工程師倪峰於昨（6）日分別被找到，因公犧牲。至於舒蘭市府辦公室綜合二科科長張郅昭仍無音訊。

▲吉林省舒蘭市。（圖／CFP）

《環球網》報導，8月4日公佈的4名失聯人員為舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東等4名公職人員，在赴舒蘭市開原鎮、金馬鎮抗洪搶險過程中遇險失聯。事發後，舒蘭市組織多支救援隊伍進行緊急搜救。

公開資訊顯示，駱旭東出生於1970年，吉林省松原市人，他曾任松原市政府辦公廳副主任、松原市政府秘書長、松原市委常委、宣傳部部長等職務，直至2020年11月，他調任舒蘭市委常委、擔任排序第一的常務副市長職務。

舒蘭市4日遭逢歷史罕見的強降雨，城區及各村莊出現洪水漫灌、橋樑垮塌及道路受損等災情。駱旭東一行4人趕赴受災較為嚴重的開原鎮及金馬鎮協助民眾轉移，在途中與外界失去聯繫。消息指，他們乘坐的車輛被洪水衝走便與外界失聯。

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