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河北發信給蓄滯洪區居民　感謝犧牲並強調會補償

▲▼河北涿州。（圖／路透社）

▲河北涿州洪災。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

河北暴雨成災，許多居住在「蓄滯洪區」的民眾被迫撤離，家園遭到大水淹沒。對此，河北保定、廊坊等地政府近日接連發出公開信，感謝蓄滯洪區居民們的犧牲，並強調會及時補償到位。

保定市定興縣委、縣政府7日在公開信中表示，河北省於7月31日23時30分啟用蘭溝窪蓄滯洪區分滯洪水，面對異常嚴峻的防汛形勢，蘭溝窪蓄滯洪區所有群眾聽從指揮、積極響應，義無反顧搬出自己久居的家園，以實際行動踐行了勇於奉獻、敢於犧牲的頑強意志，「縣委、縣政府和全縣人民向蓄滯洪區的鄉親們表示衷心的感謝和崇高的敬意!歷史將記下鄉親們的功績！」

▲▼河北涿州。（圖／路透社）

公開信還提到，「你們顧全大局、深明大義，積極配合縣委、縣政府的避險轉移工作，主動協作、井然有序，從蓄滯洪區及時、有序轉移。正因為有大家的全力支持，我縣防汛工作才得以高效有序開展。我們深知工作中還存在不足之處，還有很多考慮不周的地方。我們將認真吸取大家提出的意見建議，不斷完善工作機制，努力加以改進。」

公開信的最後強調，縣委、縣政府和縣防汛抗旱指揮部將第一時間做好受災情況統計、申報等工作，依法依規及時補償到位，最大程度降低群眾財產損失。

廊坊的永清縣委、縣政府也在《致廣大鄉親們的一封信》中表示，近日以來，永定河發生百年不遇重大洪災，啟用永定河蓄滯洪區，韓村鎮、管家務鄉、曹家務鄉、別古莊鎮等4鄉鎮60多個村街廣大鄉親，顧大局、講奉獻，義無反顧搬出自己的小家，為國家扛起了分洪洩洪的使命，為保衛國家重大工程和京津冀人民生命安全作出了重大貢獻。

▲▼河北涿州。（圖／路透社）

信中指出，「縣委、縣政府和全縣人民向蓄滯洪區的鄉親們表示衷心的感謝和崇高的敬意！歷史將記下鄉親們的功績！由於時間緊迫、雨情瞬變等因素，我們在轉移、安置、服務等很多工作不細，不很到位，請鄉親們諒解、批評。」

信中也強調，將在上級統籌安排下，全面做好受災補償，堅決做到依法快速、公開公正，將鄉親們關心的承包土地上的農作物、專業養殖和經濟林水毀損失；住房水毀損失；無法轉移的家庭農業生產機械、役畜和家庭主要耐用消費品水毀損失等等，依法依規給予補償到位，還有其它特殊情況，按政策給予補償。

除了保定定興、廊坊永清以外，霸州、廊坊安次等也都發出了類似的信件，向蓄滯洪區的居民表達感謝，並承諾將給予賠償。

▲▼河北涿州。（圖／路透社）

▲▼河北涿州。（圖／路透社）

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