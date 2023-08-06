陸副總理赴天津指導救災　強調「確保安全行洪」

▲北京暴雨成災。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京、天津、河北日前發生嚴重洪災，造成眾多民眾受災。中國大陸國務院副總理張國清5日受中共總書記習近平的委派，代表前往天津指導防汛抗洪救災工作。

根據《新華社》報導，張國清抵達天津之後，立刻到大清河清北分洪口門、清南大堤加固工程現場、獨流減河進洪閘，向奮戰在防汛抗洪救災一線的基層幹部轉達習近平的慰問，並實地查看河流水位和堤防工程作業，詳細了解群眾轉移安置等情況，部署有關方面支持天津做好防汛抗洪救災工作。

張國清指出，近期京津冀地區遭遇極端強降雨天氣，海河流域下游行洪洩洪面臨嚴峻考驗，「要充分考慮上游來水的不確定性，在後續洪峰到來之前抓緊保質保量對薄弱堤段、關鍵堤防進行加固加高，確保萬無一失，有關中央企業和地方國有企業要在關鍵時刻發揮專業作用。」

張國清提到，要提前調集預置搶險物資裝備，安排專門力量，對河道、泛區圩堤等實行24小時不間斷巡護巡查，出現突發情況第一時間科學高效處置，嚴防因持續浸泡導致管湧、潰口、漫堤、垮壩等險情。

張國清說，要加強水文氣象監測研判和信息共享，實時掌握洪水流量和動態，綜合海潮天氣影響等因素，統籌考慮上下游、左右岸、干支流行洪壓力和能力，加強流域各類水利工程精準統籌調度，科學精準把握行洪洩洪節奏。

張國清進一步指出，要進一步加強蓄滯洪區運用管理，確保風險區域人員應撤盡撤、不落一人，嚴格落實交通管制等措施，防止轉移安置人員未經允許提前返回，堅決避免群死群傷。

張國清還說，要充分考慮轉移安置群眾面臨的實際困難，妥善做好食物、飲用水、衣物、藥品等供應，「保障他們的基本生活需要和看病就醫需求，及早落實補償救助政策，確保人心安定、社會穩定。」