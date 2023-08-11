　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

投資400億「亞洲最大腫瘤醫院分院」才2年突註銷！驚人黑幕挖出

▲▼總投資90多億醫院突然申請註銷。（圖／翻攝自中新網）

▲《河北青年報》刊載的註銷公告。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

號稱「亞洲最大腫瘤醫院分院」的河北中國醫學科學院腫瘤醫院（簡稱「河北醫院」），近日突然宣布申請註銷。陸媒《河北青年報》9日刊載的一則註銷公告顯示，河北中國醫學科學院腫瘤醫院擬向組織登記管理機關申請註銷登記。請債權人於公告發布之日起45 日內向清算組申報債權，逾期不提出的按相關規定處理。

據《中新網》報導，2020年11月24日獲批設置的河北醫院，從2021年11月5日註冊為民辦醫院到2023年8月9日宣布擬註銷，短短2年不到時間。

廊坊市政府官網信息顯示，2019年2月，廊坊市政府與中國醫學科學院腫瘤醫院簽署戰略合作協議，合作建設中國醫學科學院腫瘤醫院分院。

據中國醫學科學院腫瘤醫院官網介紹，中國醫學科學院腫瘤醫院是大陸國家衛生健康委所屬三級甲等腫瘤專科醫院，也是大陸舉辦的第一家腫瘤專科醫院，是集醫、教、研、防於一體的國家級腫瘤防治中心。

2019年5月13日，廊坊經濟技術開發區管委會、中國醫學科學院腫瘤醫院、中國冶金科工股份有限公司（簡稱「中國中冶」）在北京簽訂《中國醫學科學院腫瘤醫院廊坊院區項目三方合作框架協議》。

▲▼總投資90多億醫院突然申請註銷。（圖／翻攝自中新網）

▲簽約儀式。（圖／翻攝自中新網）

廊坊市政府官網顯示，2020年1月21日，中國醫學科學院腫瘤醫院分院(廊坊院區)項目開工推進會召開，標誌著這一項目完成所有前期工作，正式進入具體施工階段。當時，有媒體報導，中國醫學科學院腫瘤醫院廊坊院區總投資達94.6億元人民幣（約新台幣399.54億元）。

項目從簽約到開工建設，不到1年時間。但是直到2020年11月24日，河北省衛健委才批覆設置中國醫學科學院腫瘤醫院河北醫院。

河北省衛健委的批覆指出，同意中國醫學科學院腫瘤醫院、中冶吉信健康產業有限責任公司（簡稱「中冶吉信」）共同設置中國醫學科學院腫瘤醫院河北醫院，設置醫院的級別類別為三級專科醫院，經營性質為非政府辦非營利性，服務對象為社會。

▲▼總投資90多億醫院突然申請註銷。（圖／翻攝自中新網）

▲批覆公告。（圖／翻攝自中新網）

值得注意的是，當時三方簽約的主體之一是中國中冶，而河北省衛健委正式批覆的設置方則變為了中冶吉信。大陸國家企業信用信息公示系統顯示，中冶吉信2019年9月23日成立，控股股東為康和信(大連市)健康醫療管理有限責任公司(簡稱「康和信」)，注資47700萬元（人民幣，下同），持股99.58%。中冶吉信另一股東為中國中冶的全資子公司中冶國際，但持股僅0.42%，並未控股。

此後，河北醫院建設進展不時見諸媒體，最新的消息是，2023年4月21日，據河北日報報導，河北中國醫學科學院腫瘤醫院項目3號綜合住院樓主體結構封頂。

不過，2023年7月份，媒體接到舉報稱，河北醫院的設置方之一中冶吉信疑似為「假國企」。經過核查，中冶吉信控股股東康和信註冊資金來源不明，社保參保人數為0，股權變更亦存在疑點，康和信工商登記信息中的控股股東為吉林省信託有限責任公司(簡稱「吉林信託」 )，但在其官方資料中查不到康和信的身影。吉林信託工作人員表示「沒聽說過」這一子公司。

北京市高默克律師事務所資深律師宗海潮表示，法律上，申請註銷登記意味著原開辦單位(股東)想要終止該民辦非企業單位的法律主體資格，有可能是註銷不開了，也可能是換一種開法，具體要看投資人和政府主管部門的決策。這也間接證明了該項目設立、審批、投資、操作過程中可能會存在一些問題，無法簡單調整完善，只能採取註銷模式。

ET快訊
快訊／大雷雨從南往北開轟！15縣市大雨特報
快訊／00900確定配息出爐！
馬國畢9天前才背「喝酒請找我」值星帶！　畫面被翻
快訊／馬國畢道歉了！　90度鞠躬
快訊／馬國畢酒駕　遭攔查畫面曝！
丫頭美國賭博「2天慘輸60萬」：消失在老公眼裡
信用卡「1習慣」千萬不要踩！　最慘信用破產

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

陸入境圖書被挖空　裡面竟夾藏「異寵」鱂魚魚卵

緬甸、柬埔寨揪團搶陸客　瞄準80至100萬遊客來訪

咖啡廳標示No Kids！她讚「果然很安靜」　陸網羨慕：建議推廣

廈航台籍空服員分享兩岸人才交流機遇　福州釋台青入住3個月免租紅利

河北逾388萬人遭受洪災「29人死亡」　經濟損失破4000億

投資400億「亞洲最大腫瘤醫院分院」才2年突註銷！驚人黑幕挖出

星國外長維文「未打領帶」當場致歉　王毅順勢拿掉領帶赴宴

碧桂園財務疑爆雷　恆大地產公布2022審計報告：已資不抵債

護士妹「制服太緊」遭偷拍邪惡視角！檢舉魔人飆罵：是夜總會嗎

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

女玩水染「食腦變形蟲」亡！　業者哽咽喊冤：每天都投氯

「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

陸入境圖書被挖空　裡面竟夾藏「異寵」鱂魚魚卵

緬甸、柬埔寨揪團搶陸客　瞄準80至100萬遊客來訪

咖啡廳標示No Kids！她讚「果然很安靜」　陸網羨慕：建議推廣

廈航台籍空服員分享兩岸人才交流機遇　福州釋台青入住3個月免租紅利

河北逾388萬人遭受洪災「29人死亡」　經濟損失破4000億

投資400億「亞洲最大腫瘤醫院分院」才2年突註銷！驚人黑幕挖出

星國外長維文「未打領帶」當場致歉　王毅順勢拿掉領帶赴宴

碧桂園財務疑爆雷　恆大地產公布2022審計報告：已資不抵債

護士妹「制服太緊」遭偷拍邪惡視角！檢舉魔人飆罵：是夜總會嗎

紅線違停被拖吊...他急開車門拿手機錢包　破壞封條下場曝光

快訊／大雷雨午後從南往北開轟！北北基桃15縣市大雨特報　

才剛過完戰勝節　北韓又要閱兵？平壤飛行場「數百台車輛」聚集

IG更新「限動變葡萄」　拍縮小畫面更傻眼！用戶怨：越改越糟

奧迪「傳奇跑車」將在蒙特利汽車週告別　專屬活動結束20年販售

獨／馬國畢酒駕爆停工退台八　經紀方回應「他深感愧疚自責」

金融海嘯來襲「她竟從哈佛退學創業」　7年後百億天價賣掉公司

人妻發票中3千「被婆婆偷拿給小姑」　老公不挺：不是正財別執著！

「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

高俊熙再現招牌「夏莉頭」！歷年短髮造型現在看還是超時髦

大陸熱門新聞

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

陸企主任野戰下屬　拍到公司名被肉搜

乳腺醫生家藏6億黑金！　坐擁20套房、15KG黃金

讓學生做手術2病人枉死　9醫護舉報科主任

紅衣大媽怒背《滿江紅》 嗆用iPhone都漢奸

劉雯深夜PO井柏然環抱照公費官宣　差點親了

4大宮廷春藥　嬪妃用來「榨乾皇帝」

23歲妹「拔57顆牙」！醫見X光照興奮叫實習醫全來

明星幼稚園女師「出軌學生爸」！慘遭正宮遊街示眾

結婚16年3孩都非親生！綠帽夫現況更慘

湖南女幼師出軌學生爸被抓包 原配扯馬尾遊街示眾

兩岸電競人才「薪情」差很大

馬英九「美女好友」受海青節關注

護士妹緊身制服遭偷拍！檢舉魔人飆罵：是夜總會嗎

更多熱門

相關新聞

5名大陸公民入境俄羅斯遭「野蠻執法」 陸駐俄使館要求給個滿意答覆

5名大陸公民入境俄羅斯遭「野蠻執法」 陸駐俄使館要求給個滿意答覆

5名大陸公民7月29日擬自駕從哈薩克斯入境俄羅斯時遇阻，不僅被註銷旅遊簽證，還被拒絕入境。事件發酵後，大陸駐俄使館領事人員一面安撫當事人情緒，另方面在第一時間向俄方了解情況，並根據當事人求助內容，要求俄羅斯再次協助給予簽證及提供入境便利。

勞退金入帳！北漂男打電話「快扣款」

勞退金入帳！北漂男打電話「快扣款」

治平對象「當選文化協會理事長」　基隆市府註銷資格

治平對象「當選文化協會理事長」　基隆市府註銷資格

車牌註銷還上路　警見可疑攔查搜出槍毒

車牌註銷還上路　警見可疑攔查搜出槍毒

私人救護車違停路邊爽睡　見學姊全都招

私人救護車違停路邊爽睡　見學姊全都招

關鍵字：

亞洲最大腫瘤醫院分院河北中國醫學科學院腫瘤醫院註銷

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

「三級片女星」剃髮出家2年近況曝光

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面