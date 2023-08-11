投資400億「亞洲最大腫瘤醫院分院」才2年突註銷！驚人黑幕挖出

▲《河北青年報》刊載的註銷公告。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

號稱「亞洲最大腫瘤醫院分院」的河北中國醫學科學院腫瘤醫院（簡稱「河北醫院」），近日突然宣布申請註銷。陸媒《河北青年報》9日刊載的一則註銷公告顯示，河北中國醫學科學院腫瘤醫院擬向組織登記管理機關申請註銷登記。請債權人於公告發布之日起45 日內向清算組申報債權，逾期不提出的按相關規定處理。

據《中新網》報導，2020年11月24日獲批設置的河北醫院，從2021年11月5日註冊為民辦醫院到2023年8月9日宣布擬註銷，短短2年不到時間。

廊坊市政府官網信息顯示，2019年2月，廊坊市政府與中國醫學科學院腫瘤醫院簽署戰略合作協議，合作建設中國醫學科學院腫瘤醫院分院。

據中國醫學科學院腫瘤醫院官網介紹，中國醫學科學院腫瘤醫院是大陸國家衛生健康委所屬三級甲等腫瘤專科醫院，也是大陸舉辦的第一家腫瘤專科醫院，是集醫、教、研、防於一體的國家級腫瘤防治中心。

2019年5月13日，廊坊經濟技術開發區管委會、中國醫學科學院腫瘤醫院、中國冶金科工股份有限公司（簡稱「中國中冶」）在北京簽訂《中國醫學科學院腫瘤醫院廊坊院區項目三方合作框架協議》。

▲簽約儀式。（圖／翻攝自中新網）

廊坊市政府官網顯示，2020年1月21日，中國醫學科學院腫瘤醫院分院(廊坊院區)項目開工推進會召開，標誌著這一項目完成所有前期工作，正式進入具體施工階段。當時，有媒體報導，中國醫學科學院腫瘤醫院廊坊院區總投資達94.6億元人民幣（約新台幣399.54億元）。

項目從簽約到開工建設，不到1年時間。但是直到2020年11月24日，河北省衛健委才批覆設置中國醫學科學院腫瘤醫院河北醫院。

河北省衛健委的批覆指出，同意中國醫學科學院腫瘤醫院、中冶吉信健康產業有限責任公司（簡稱「中冶吉信」）共同設置中國醫學科學院腫瘤醫院河北醫院，設置醫院的級別類別為三級專科醫院，經營性質為非政府辦非營利性，服務對象為社會。

▲批覆公告。（圖／翻攝自中新網）

值得注意的是，當時三方簽約的主體之一是中國中冶，而河北省衛健委正式批覆的設置方則變為了中冶吉信。大陸國家企業信用信息公示系統顯示，中冶吉信2019年9月23日成立，控股股東為康和信(大連市)健康醫療管理有限責任公司(簡稱「康和信」)，注資47700萬元（人民幣，下同），持股99.58%。中冶吉信另一股東為中國中冶的全資子公司中冶國際，但持股僅0.42%，並未控股。

此後，河北醫院建設進展不時見諸媒體，最新的消息是，2023年4月21日，據河北日報報導，河北中國醫學科學院腫瘤醫院項目3號綜合住院樓主體結構封頂。

不過，2023年7月份，媒體接到舉報稱，河北醫院的設置方之一中冶吉信疑似為「假國企」。經過核查，中冶吉信控股股東康和信註冊資金來源不明，社保參保人數為0，股權變更亦存在疑點，康和信工商登記信息中的控股股東為吉林省信託有限責任公司(簡稱「吉林信託」 )，但在其官方資料中查不到康和信的身影。吉林信託工作人員表示「沒聽說過」這一子公司。

北京市高默克律師事務所資深律師宗海潮表示，法律上，申請註銷登記意味著原開辦單位(股東)想要終止該民辦非企業單位的法律主體資格，有可能是註銷不開了，也可能是換一種開法，具體要看投資人和政府主管部門的決策。這也間接證明了該項目設立、審批、投資、操作過程中可能會存在一些問題，無法簡單調整完善，只能採取註銷模式。