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勞退金入帳！欠款北漂男來電「快來扣存款」　執行書記官嚇一跳

▲書記官接到酒駕義務人來電希望扣存 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲書記官接到酒駕義務人來電希望扣存 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子駕照被註銷後，2021年底卻還在三重區新北大道開車，被警察攔獲酒測值又超標，新北市政府交通裁決處對他開立酒駕罰單4萬5000元，屏東監理站則因為他無照駕駛另外裁罰1萬2000元，義務人不理會合計5萬7千元的罰單，被移送法務部行政執行署屏東分署執行。分署先前只從他銀行存款扣押少數款項，最近書記官竟突然接到義務人親友來電，表示義務人的勞退金剛進入郵局帳戶，請分署快去扣押。

▲書記官接到酒駕義務人來電希望扣存 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

依據經驗，以往書記官常常是扣押存款公文寄發後，等著被義務人或親友打電話詢問，這次竟有自稱義務人親友者來電主動呈報義務人財產所在，書記官於是詢問是否為義務人主動要她打電話。

對方爽朗告知義務人就在旁邊，經書記官與他親自通話，義務人陳稱已北漂工作很長一段時間，勞退的錢近日剛匯入郵局，為能一次清償罰款，才打電話希望分署趕快去執行。書記官當天迅速發函郵局扣押義務人存款，果如他所言，戶頭裡真的有足夠的錢，他的酒駕與交通罰單因此全部清償，讓他退休後無債一身輕。

屏東分署表示，勞退金如果匯入專戶，依法是不得扣押的，但是匯入一般帳戶則會與義務人其他金錢混同成為存款的一部份，就可作為強制執行標的，不過扣押存款所支付的銀行手續費則須由義務人負擔，會是一筆額外的開銷，提醒民眾可參考分署多元繳款方式繳納，以節省程序費用的支出。最重要的是，酒後切勿開車以避免傷人傷己，尊重用路人的交通安全，也守住自己的荷包。

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