咖啡廳標示No Kids！她讚「果然很安靜」　陸網羨慕：建議推廣

▲南韓咖啡廳禁止小孩進入。（圖／翻攝自小紅書）



記者林郁婷／綜合報導

不管到哪裡，最害怕碰到熊孩子搗亂或是哭鬧。大陸一名女網友分享到南韓「No Kids」咖啡廳經驗，大讚真的很安靜，建議在所有地方推廣，文章一出，獲得許多網友贊同，也有人笑說「不愧是最討厭孩子的國家」。

這名網友日前在小紅書發文表示，自己在南韓旅遊時發現，一間咖啡廳門口貼了許多告示，寫著大大的「Sorry, No Kids」，下方還有韓文說明，過去都是在新聞上看到，如今親眼所見覺得很特別。

她進一步表示，咖啡廳規定國中生以上的年紀才能進，「進去後果然很安靜，建議推廣，反正小孩進咖啡店也不喝咖啡」。

這篇貼文被磚發到微博，不少網友大讚是「德政」，「很早就有了，南韓很多店門口都貼著禁止小孩入內，不愧是最討厭孩子的國家」、「中國也這樣行不行」、「希望我們出一個：14歲以下小孩不能進入電影院，真的太吵了！特別是暑假，還踢凳子，說了也不聽真的好討厭」、「挺好的，現在越來越討厭小孩」。

另一部分人則認為，小孩不乖應該是父母的責任，「這有什麼可討論的，這種行為在中國是違法違規的」、「現在的人對小孩惡意這麼大，還不是父母素質低下，在公共區域不知道管教自己的孩子​」。

知情人透露，南韓其實也有很多「親子咖啡廳」，內部有專門提供孩子玩樂的地方，不同身分的人都能選擇更適合自己的環境，既能安心享用咖啡，也不會影響到其他人。