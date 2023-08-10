美日韓元首峰會18日展開　拜登「高度期盼」

▲美國總統拜登、日相岸田文雄、南韓總統尹錫悅5月21日下午在廣島舉行三邊會談。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美日韓三國元首峰會預計將於18日在美國華府近郊大衛營舉辦，為此美國總統拜登透過發言人表示，非常期盼峰會的到來，希望峰會能夠成為美國、日本、南韓深化合作的重要契機，強調三方關係對於印太地區和全球產生的影響。另外，美國國務卿布林肯也與南韓外交部長朴振通電話。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，美國白宮國安會議戰略溝通發言人柯比（John Kirby）於當地時間9日召開線上簡報會議，他透露總統拜登對於即將於18日舉辦的美日韓三國元首峰會抱持高度期待，拜登曾經在今年5月至日本廣島出席七大工業國組織（G7）峰會時，親自邀請日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅一同拜訪華府。

科比表示，「三方關係相當重要。對於我們來說，身為（安保）條約同盟國的日本和南韓，皆是重要的雙邊關係。同時，日本和南韓也正彼此建構更加緊密的雙邊關係。」

科比提到日韓關係有著顯著改善，「這是一個好的現象，對於我們而言是好的，對於他們（指日本和南韓）來說也是一件好事，對於區域而言也是好事一件。在大衛營，將會有許多議題等待我們去討論。」

至於有記者提問，邀請岸田文雄、尹錫悅前往大衛營，而非是在白宮召開元首峰會的原因。科比回應，「就如同大眾所知，從過去以來大衛營是具有高度歷史象徵意義的場所，許多重要的元首會談和外交政策的對話皆在此舉行。總統（拜登）正期待能在大衛營迎接岸田首相和尹總統的到訪。」

不過對於18日美日韓三國的討論議題範疇，科比並沒有透露。

報導也提到，目前南韓外交部長朴振正出訪非洲，他於當地時間9日和美國國務卿布林肯通電話，兩人針對18日的美日韓元首峰會準備進度等議題交換意見，同時一致認為美韓雙方應強化國防安全合作，以求應對來自北韓（朝鮮）的核武與導彈威脅，並將美日韓合作範圍擴及至經濟安全、核心尖端技術、人力交流、地區與全球議題等。