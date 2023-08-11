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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲喊2030再生能源40％　綠委諷柯學奧祕式包牌：多20％哪來？

記者黃翊婷／綜合報導

關於能源政策議題，民眾黨總統參選人柯文哲曾拋出2030年再生能源比例要達到40％等主張。民進黨立委林俊憲表示，常有人說柯文哲「包牌」，把所有互相衝突的政策主張都包起來，沒想到包牌的最高境界是把過去的自己也包起來，這就叫「柯學的奧祕」，民進黨提出綠電占比要達到20％挨轟，柯的主張卻多出20％，究竟要怎麼做到，實在令人費解。

▲▼柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會 。（圖／記者蘇晏男攝）

▲柯文哲拋出的能源政策主張受到綠營質疑。（資料照／記者蘇晏男攝）

柯文哲在能源政策方面主張「能源潔淨、供應穩定、永續美好」，並希望增加再生能源比例，大幅開發太陽能、風能、水利能、地熱，配電設備也需要更新，建構智慧電網，包括發展儲能系統、輸配電自動化與智慧電表布建，能源配比部分則希望2030年再生能源比例要達到40％，而10年內電動車輛、充電樁的數量也需要翻5倍。

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲「能源政策」比較。（圖／記者許立昕整理製表）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲的「能源政策」比較圖。點圖可放大。（圖／記者許立昕整理製表）

對此，林俊憲10日在臉書發文表示，柯文哲過去對民進黨大力發展綠電有諸多批評，沒想到自己針對能源議題也沒有獨到新解，反而是把所有互相衝突的政策主張都包起來，所以常有人說柯「包牌」，而且包牌不是包對手而已，是連過去的自己都包起來，「痛恨綠電的阿北（伯）跟要大力發展綠電的阿北，誰才是真正的阿北？可以說都是，也可以說都不是，但絕非只有其中之一，這就叫柯學的奧祕。」

林俊憲批評，「柯文哲的政策論述，越來越像賭桌上的遊戲」，民進黨提出綠電占比要達到20％，受到包含民眾黨在內的在野黨打壓，結果柯文哲出場直接加倍再多20％，雖然他認同發展綠電，也覺得能夠提出目標很好，「但選舉到了這個階段，是時候拿出點真東西」。

林俊憲認為，柯文哲的綠電占比主張比民進黨的主張多出20％，但究竟要如何達成目標，「這20％要怎麼來？離岸風電占多少？光電占多少？6年內達成的時間表為何？這正是外界對柯文哲掌權最大的擔憂，身邊缺乏人才和智庫，政策經不起實務面檢驗，成為空喊數字的賭博遊戲，賭注則是台灣的國運。」

最後，林俊憲還「預言」，接下來柯文哲可能又會出現驚人之語，就像前瞻一樣，打到一半發現自曝其短就想轉移戰場，「至於20％綠電哪來？別多問，那個已經沒用了。」

▼林俊憲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

綠委林俊憲批評柯文哲的綠電主張。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

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