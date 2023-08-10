陳佩琪憶柯文哲ICU故事遭批說謊　黃暐瀚還原實情嘆：政治非仇恨

▲陳佩琪日前分享柯文哲在台大被家屬感謝的故事，遭網友批評是說謊。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲的妻子陳佩琪日前接受媒體人黃暐瀚專訪時，分享了在台大ICU病房外，有家屬感謝柯文哲的小故事，卻有網友揪出故事疑點大批說謊。對此，黃暐瀚10日再度在臉書貼出故事完整經過，大嘆就算柯文哲真的開刀技術超爛，也曾經是菜鳥醫師，但這麼多年來，在台大醫院努力工作，救人助人，不值得肯定嗎？

黃暐瀚指出，上週訪問陳佩琪，她說了一個她與柯文哲，在台大ICU病房外，看見病患家屬感謝柯文哲的小故事，之所以會回憶起這件事，是因為陳佩琪理解柯文哲在台大工作的辛苦與意義，並全力支持，所以這麼多年來，儘管自己也是醫師，但她不會要求「男女平權」，例如太太洗兩個碗、先生就得洗兩個碗，但會努力做到「兩性分工」，結果，網路上出現批評者，把柯文哲跟陳佩琪罵得很慘。

黃暐瀚引述網路文章寫道，「你們剛結婚時柯文哲還是住院醫師，不是加護病房專責醫師，甚至而且是個開刀爛到人家主治醫師不敢叫去上刀幫忙的住院醫師，病人有狀況，家屬會找開刀的主治醫師瞭解情況，開刀的主治醫師怕醫療糾紛，也不會把解釋危急病情的事情交給你這個白目住院醫師。病人救回來很好，但家屬感謝的是開刀醫師，不會是你老公。這是假故事，這對夫妻一開口就說謊，真是佳偶天成。」

對此，黃暐瀚表示，因為這是在他節目上講的事，所以他又親自問陳佩琪一次事情經過，陳佩琪說道，「我是不記得那時我先生是不是主治醫師，可能是總住院醫師吧。但那天情況是本開完刀穩定幾天的病人，又突然傷口出血，先生才會被叫回去處理，他們是一堆人被叫來，主要處置是推移動式超音波到bedside來做，看到有出血，先裝胸腔引流管，看似穩定後出去跟家屬解釋病情，若還未止血，可以就要通知主治醫師再送入開刀房再open進去。」

陳佩琪強調，「我老公可當然可能尚未升上主治醫師，但假期出事通常是住院醫師或總住院醫師先處理，真的不行，病人繼續流血，就會通知case主治醫生來再開進去。」

黃暐瀚表示，陳佩琪希望他把這段話刊登在臉書上，他全文照登，他也提到，陳佩琪認為歷歷在目的事情被說是造假，她也很難過。

黃暐瀚坦言，由於他並不在那天台大ICU的現場，到底真相如何？他確實無法「掛保證」，但陳佩琪的回憶，重點到底是「家屬感謝」？還是「醫師好神」？顯然看完故事之後的感受，人人不同。而在他看來，這是一個「被家屬感謝，深深覺得這個工作有意義」的故事，被感謝的人是主治醫師？還是院長？或是護理人員？都夠資格接受家屬的感謝，並且可能遇到家屬詢問病情。

黃暐瀚舉例，幾年前他陪父親住院，就睡在病房的小沙發上，那時不要說醫師、主治醫師、實習醫師，一般病人家屬根本搞不清楚其中的差別，就算是來吊點滴的護理師，來收垃圾的掃地阿姨，他都感謝，他都追著問「藥去哪裡拿？什麼時候推爸爸去做檢查？」因此，他認為，怎麼會只有主治醫師，才會被問？其他的人，都不可能呢？這與他的生活經驗，確實不同。

黃暐瀚再提到，陳佩琪的故事，是講她的感觸，與柯文哲的開刀技術何干？就算柯文哲真的開刀技術超爛，也曾經是菜鳥醫師，但這麼多年來，在台大醫院努力工作，救人助人，不值得肯定嗎？就因為要選舉，就得被打成人渣，罵成敗類？

「選你所愛，但不必恨你所不選」，黃暐瀚強調，政治是為了讓我們的生活變得更好，不是讓我們彼此仇恨，不共戴天的，「政治是人性，政治也是選擇；政治沒有對錯，理解別人，跟你不同。」