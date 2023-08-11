北市社宅漏水狂噴　徐巧芯開轟：我們不會當成外面飄進來的雨

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前針對台南沙崙科技園區開砲，但被質疑不敢批評台北市大同區公辦都更案「斯文首善」社會住宅漏水問題。徐巧芯昨日（10日）晚間在臉書PO文開轟，直指社宅遇雨就淹水是工程品質問題，但「我們不會把漏水當成什麼外面飄進來的雨」，台北市長蔣萬安除了要協助修繕，也要清查是否有疏失或弊端，「如果有，就會是柯文哲市府任內的責任」。

▲「斯文首善」社會住宅10日發生淹水、漏水狀況。（圖／陳炳甫、陳怡君辦公室提供）

台北市大同區公辦都更案「斯文首善」社會住宅是在前台北市長柯文哲任內興建完工，民進黨台北市議員陳怡君、國民黨台北市議員陳炳甫10日皆表示，該社宅發生地下停車場水管漏水、一樓大廳地面積水等問題，希望台北市政府能針對建築工程進行總體檢，以釐清責任缺失歸屬並究責。

徐巧芯10日晚間也在臉書PO文表示，該社宅遇雨就淹水是工程品質問題，「戶外下大雨，室內也下大雨」，社宅如果是這樣的品質，如何能讓市民安心，尤其這才交屋1年4個月，「遇雨就漏成這樣，公辦都更的效能令人質疑。」

徐巧芯提到，過去她曾監督市府要求改善「巨無霸陽台」，且不能向居民收取多餘的費用，市府只要願意做，一定可以做得到，「漏水也是社會住宅常見的問題，但不該是藉口，公宅的施工品質若不能提升，市府責無旁貸。」

最後，徐巧芯還不忘回擊酸民，「一直在問說那這個是誰要負責呢？以為我不敢回答，真的還好啊，就事論事很簡單，在台北市我們不會把漏水當成什麼外面飄進來的雨，該改善就是該改善」，現在的修繕會由蔣萬安的市府團隊協助處理，也會請他們去調查其中是否有疏失或弊端，「如果有，就會是柯文哲市府任內的責任。」

▼徐巧芯臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）