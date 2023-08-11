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百分百速配！「5星座組合」婚姻模式令人羨慕　第1名根本神仙眷侶

讓人羨慕的婚姻模式。（示意圖／取自unsplash）

▲讓人羨慕的婚姻模式。（示意圖／取自unsplash）

圖文／CTWANT

童話故事的結局總是王子和公主幸福的生活在一起，但是現實生活與故事不同，其實選適合自己的「婚姻模式」是很重要的。《星座好朋友》運勢專欄分享了婚姻中最令人羨慕的前5名星座組合，其中第1名的夫妻組合十分速配，關係和諧到讓人羨慕。

第5名：金牛座及射手座

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金牛座和射手座都很重視享受，雖然金牛座個性內向，而射手座個性外向，但如果把這兩個星座組成夫妻，他們會把大錢都花在享受上，金牛座會花錢把家裡打造得很舒適，射手座會把錢用在外面的消費上。在別人眼裡看來，這對夫妻的日子過得非常瀟灑，不過因為雙方花錢內容不一樣，可能會有內部關係不太好的狀況而產生一些矛盾。

第4名：水瓶座及雙子座

水瓶座及雙子座是一對互不干涉自由的夫妻，有一種十分糟糕的婚姻模式，那就是相互猜忌、懷疑，而水瓶座及雙子座永遠不會淪陷這種模式，因為水瓶座要自己的私人空間，而雙子座要自由，所以這兩個星座成的夫妻會各玩各的。別人看著很羨慕，但只有他們自己知道，他們的夫妻感情並不是很親密。

第3名：處女座及天秤座

處女座很挑剔，但天秤座的善解人意，會讓他們兩個星座成為夫妻，處女座對另一半會比較信任，喜歡交際的天秤座得到伴侶的信任，也會比較自覺，加上天秤座十分重視夫妻關係，就算婚內出軌，還是會想保護這段關係，並維持下去，也會用巧妙的方式瞞過處女座的雙眼。這一對夫妻在他人眼裡看起來相處會很和諧，但實際上存在著各種危機。

第2名：牡羊座及摩羯座

牡羊座及摩羯座會組成一對精英夫妻，因為他們兩個星座都非常重視事業，牡羊座非常有衝勁，敢嘗試一些風險性的工作，相反，摩羯座是很穩妥的，他會透過自己默默的努力成為業內頂尖人物。這兩個星座家庭的日常生活氣氛未必會很好，但卻能夠讓大家都羨慕，同時被眾人看成了不起的夫妻檔。

第1名：巨蟹座及獅子座

巨蟹座主內，獅子座主外，巨蟹座不僅能把家裡打理得井井有序，也很聽獅子座的話，而獅子座就喜歡這樣的伴侶，也會更加寵愛。巨蟹座是最適合獅子座的伴侶，而且聽獅子座的話，也不會讓巨蟹座感到彆扭，反而是會認為「只要得到保護一切都值得」，所以這一對夫妻組合關係最和諧，同時也最讓人羨慕。

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