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父親節「沒包8千8」給公公！尪發飆開噴　她怒：月給喪偶小姑1萬

先生不滿，老婆沒包紅包給自己的爸爸，也沒祝賀父親節快樂。（示意圖／pixabay）

▲先生不滿老婆沒包紅包給自己的爸爸，也沒祝賀父親節快樂。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

每到過年過節，大部分人都會包紅包給長輩，但要怎麼公平分配，考驗夫妻的智慧。一名人妻抱怨，先生向她發飆父親節只包紅包給自己的爸爸，卻沒有包紅包給公公，讓她相當傻眼，「每個月不僅要給婆家孝親費5000元，還要給小姑1萬元生活費，這樣公平嗎？」

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，和先生沒有跟公婆同住，但平均幾個月會回南部一趟，而喪偶的小姑也住在婆家。父親節那天，她的女兒準備一桌菜幫阿公（原PO的爸爸）過父親節，而她也準備了一個6800元的紅包給爸爸。當下都好好的，怎料到隔天先生突臉色大變，人夫怒抱怨，「為何沒打電話給我在南部的爸爸？沒跟他說父親節快樂，也沒有相同的待遇，包8800元紅包？」

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對此人妻氣炸表示，他們每個月不僅要給婆家孝親費5000元，還要給小姑1萬元生活費，原因是婆婆說小姑喪偶、沒有收入，所以要他們幫忙，「我自己爸媽想到才有給，並沒有每個月固定，這樣公平嗎？這樣是平等嗎？是不是我沒給我爸媽，也就不必給你爸媽和小姑，這樣比較平等？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「妳老公問題很大耶，孝親外包覺得理所當然」、「於情於理沒有理由跟義務養小姑」、「我會開始不再匯款給小姑，她喪偶關你們什麼事」。

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