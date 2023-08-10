台鐵鳳鳴路基流失！10班遊覽車公路接駁　明天恢復雙線行車

▲台鐵鳳鳴路段路基流失單線行車，下班通勤列車出現延誤。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

劇烈豪雨今(10日)下午狂灌北台灣，台鐵軌道淹水，下午15時50分時起桃園=鶯歌一度路線中斷，事後積水雖退，但鳳鳴東正線路基流失約30公尺，台鐵採單線雙向行車並降速60公里通行，列車大誤點，台鐵開行10班遊覽車公路接駁，預計夜間封鎖路線搶修，預計明天(11日)恢復雙線行車。

台鐵自下午16時49分時起，桃園=鶯歌間以西線單線雙向行車，不過事後路線巡查後發現路基流失30公尺，台鐵單線雙向行車並降速60公里通行，列車出現大誤點。

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由於部分列車最多出現1到2小時延誤，車站擠爆下班通勤旅客，台鐵也持續啟動遊覽車公路接駁。

▲▼台鐵鳳鳴路基流失單線行車，下班通勤列車出現嚴重延誤。（圖／讀者提供）

為加強桃園=鶯歌間單線運轉滯留旅客疏運，台鐵表示，已開行10班公路接駁車，並動員各站嚮導人員引導旅客轉乘其他交通運具，截至晚間19時45分為止，各站已無滯留旅客。

台鐵指出，鶯歌=桃園間因雨勢趨緩，晚間18時32分西正線解除慢行單線雙向行車，截至晚間20時，每趟列車平均延誤約45分鐘。

由於鳳鳴東正線K53+900處路基流失，目前路線封鎖，台鐵局表示，工務單位已備妥相關機具及石碴，計畫於夜間雙線封鎖施工搶修，預計明(11日)晨首班車開車前完成搶修作業，雙線恢復正常行駛。