豪雨轟炸台鐵！路基流失30公尺　列車誤點60分「類火車加入疏運」

▲台鐵鳳鳴路段路基流失單線行車，列車延誤，旅客擠滿月台。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

劇烈降雨今(10日)下午猛轟北台灣，導致台鐵軌道淹水，下午15時50分時起桃園=鶯歌間路線一度暫時不通，採公路接駁，由於鳳鳴東正線路基流失約30公尺，台鐵目前採單線雙向行車，列車降速60公里通行，列車平均延誤40到60分鐘，台鐵續採公路接駁疏運。

受豪雨影響，水淹軌道，台鐵自下午15時50分時起桃園=鶯歌間路線一度暫時不通，啟動公路接駁，由於豪雨積水稍退，台鐵自下午16時49分時起，桃園=鶯歌間以西線單線雙向行車。

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不過事後台鐵路線巡查，發現路基有流失情況，將持續維持單線行車，下班通勤時段列車也出現嚴重延誤，許多列車發車時間未定。

▲台鐵鳳鳴路段路基流失單線行車，列車嚴重延誤，部分班次發車時間未定。（圖／讀者提供）

台鐵晚間表示，因受豪大雨影響，鶯歌=桃園間鳳鳴站施工處(K53+800至K54+600)淹水，造成東正線路基流失約30公尺，目前以西正線單線雙向行車，各級列車慢行60KM/H通過，上下行列車平均延誤40~60分鐘。

台鐵指出，台鐵局已於下午17時40分成立一級應變小組因應，桃園=鶯歌間持續辦理公路接駁疏運旅客，已請各站加強播音列車資訊引導旅客。