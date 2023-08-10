驚人豪雨彈明天續轟！一圖看警戒區　下周一雨區再擴大

▲明天仍受西南風帶來水氣影響，加上午後熱力作用影響，將有局部較大雨勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周受西南風影響，明天(11日)中南部有降雨，午後將有劇烈降雨，中部以北和東半部中午後雨勢仍驚人；周末(12日~13日)水氣稍減，中南部仍有些降雨；下周一(14日)後雨區將變更廣，西半部和東半部山區雨勢會較大。

氣象局預報員趙竑表示，未來一周將受西南風影響，其中今天(10日)西南風較強水氣多，有劇烈降雨，明天(11日)天氣類似，差別在明天西南風沒有今天這麼強，仍要留意午後會有劇烈陣雨，中部以北和東部有驚人雨勢，要到周末(12日~13日)水氣減弱，天氣較為回穩，中南部仍有降雨；下周一(14日)水氣又增多，各地降雨機率將再提高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天清晨開始，西南風不斷將水氣帶到台灣南部，雲林以南整天有不定時有陣雨或雷雨，其他地方上半天多雲到晴可見陽光，由於水氣多加上熱力作用，午後陣雨發展劇烈，中午過後除南部降雨明顯外，大台北、北部地區和東部山區也有明顯降雨，午後雷陣雨預計要到晚上才會消散。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

至於未來一周天氣，趙竑說明，明天天氣類似，但西南風不會比今天強，中南部整天有不定時雷雨，降雨接近大雨等級，中部以北和東半部明天午後受水氣多及熱力作用影響，中午後雨勢仍驚人，有大雷雨或局部豪雨。

趙竑指出，周六、周日水氣減少，中南部仍有些降雨，但整體天氣穩定，偶可見到陽光，其他地方降雨以山區午後為主。

不過下周一(14日)後西南風帶來水氣將再增多，趙竑表示，下周一後雨區將變廣，西半部和東半部山區雨勢會比較大，有不定時降雨，不過下周天氣仍有不確定性。

趙竑表示，西北太平洋上目前有兩個颱風，其中卡努今天上午9點到10點已登陸韓國陸地，未來朝東北方向前進，對台灣不會有直接影響；蘭恩距離台灣2千公里以上，未來將朝日本本島前進，對台灣沒有直接影響，但將對台灣附近帶來潮濕西南風。