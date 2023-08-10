染食腦變形蟲死亡率高！專家籲專案進口藥物　疾管署曝研議進度

▲食腦變形蟲一旦從鼻腔進入人體，就會一路蔓延至大腦，引發原發性阿米巴腦膜腦炎。（圖／翻攝自美國CDC官網）

記者洪巧藍／台北報導

國內時隔12年再次出現感染「食腦變形蟲」死亡個案，震驚各界。專家指出，食腦蟲可能是當今世上致死率最高的微生物，目前文獻僅有5位倖存者，從他們治療經驗顯示，提早使用特殊抗菌藥物有助於搶救性命，建議政府可考慮專案進口儲備。疾管署表示，該藥品有進行內部討論，另外還有其他可能有效藥物，且因為病例稀少，還需要更多實證資料評估，有必要時也會召開專家會議進行用藥討論。

疾病管制署昨（9）日公布，北部確認一名30多歲女性感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，發病到死亡僅7天，由於發病前曾經兩度前往新北市某室內親水設施，已經展開採檢調查以釐清感染來源。今日疾管署也召開專家會議，研商加強防治措施，包含採檢、疫調、清消，也決定針對遊憩民眾進行健康監測、發布醫界通函加強注意等。

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▲新北衛生局會同中央前往該場所進行採檢環境檢體與水質檢體 。（圖／新北衛生局提供）

疾病管制署指出，食腦變形蟲人類病例罕見，但若發病死亡率高達99%。哈佛大學公衛學院博士、台大急診教授李建璋在臉書發文提到，食腦變形蟲可能是當今世上致死率最高的微生物，即便是免疫功能正常的年輕人也不能倖免，食腦蟲通常是野溪、野地溫泉戲水時，可能從鼻腔途徑感染，不少報告出現，短暫接觸也有感染情形。而食腦蟲喜歡生活在溫水水域，通常要25°C以上的水，46°C更是食腦蟲生長最快速的環境。

李建璋也提到，雖然致死率超高，目前文獻僅有的5位倖存者還是提供寶貴的治療經驗，最重要經驗是早期使用特殊抗菌藥物米替福新miltefosine（Impavido），此藥早期用於研發對抗乳癌，後來發現對於熱帶疾病利什曼原蟲有效，2016年通過美國藥證，然而此藥屬於孤兒藥，台灣似乎沒有此藥，如果台灣已經有相關案例，政府可以考慮專案進口儲備。

曾淑慧表示，目前疾管署內部已有針對治療用藥進行討論，包含米替福新等，不過也有其他藥物可能有效，例如廣效抗黴菌用藥。由於此種寄生蟲的病例數極為稀少，台灣也僅有2例個案，還需要評估更多實證資料並參考各國作法，才能決定是否要專案輸入，若有結論將儘快對外說明，必要時將召開專家會議討論。