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疾管署急開食腦變形蟲專家會議！5大強化措施曝　張上淳：狀況稀有

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明流行病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

北部一名30多歲女性感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，發病到死亡僅7天，由於發病前曾經兩度前往新北市某室內親水設施，已經展開採檢調查以釐清感染來源。疾管署今（10）日也針對此案召開專家會議，發言人曾淑慧說明包含進行遊憩民眾健康監測等五大強化措施。與會專家、傳染病防治醫療網台北區指揮官張上淳坦言狀況很稀有，不過整體風險屬低。 

▲▼食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri）。（圖／翻攝美國疾病管制與預防中心）

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▲食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri）。（圖／翻攝美國疾病管制與預防中心）

曾淑慧表示，疾病管制署今（10）日中午召開專家會議，因為病例發生在北部，邀集擔任傳染病防治醫療網台北區指揮官的台大副校長張上淳、北區指揮官-林口長庚兒童感染科教授黃玉成以及感染管制學會等相關專家一同與會，會中就現階段各項防治作為進行檢視，並參酌美國、加拿大、澳洲、日本等國家防治措施，提出5大強化防治建議。

調查個案在8/9檢驗確認病原體為福氏內格里阿米巴原蟲，而發病前曾在7/21～7/24 期間兩度前往新北某親水設施。會中專家第一項建議，請業者提供7/21~8/9的曾經到該場域遊憩的民眾名冊，以最後暴露日為準，進行健康關懷14天。

第二、今日下午由疾管署署會同專家及地方政府再次訪視個案曾前往之室內親水設施，詳細檢視設施整體狀況，必要時做進一步採驗。

第三、籲請相關業者落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、自由餘氯量符合1-3ppm等，並完備相關自主衛生管理措施。

第四、該親水設施業者已於8月9日預防性停業及進行環境清消，業者於完成環境澈底清消，且經地方主管機關同意後始可復業。

第五、發布致醫界通函，籲請醫師診療具疑似症狀個案加強詢問親水設施相關暴露史，並強化民眾衛生教育宣導。

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，雖常見於自然水體，但造成人類感染機率極低，地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，分別由地方衛生單位及疾管署進行檢測，預計約3-4日可有初步檢驗結果。

▲▼台大醫院2022年世界抗生素週活動，行政院首席防疫顧問、台大副校長張上淳受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲感染症權威、台大副校長張上淳，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

張上淳受訪時表示，福氏內格里阿米巴腦膜腦炎是相當少見、稀有的狀況，社區風險很低，全球個案也不多。但因為阿米巴原蟲在淡水環境都可能存在，自然外界的水源環境比較難控制，但游泳池或者人造親水設施等，衛生主管機關本來就定有衛生標準，應該確實執行，減少這些環境可能發生污染的狀況，供使用民眾有更好保障。

曾淑慧指出，國內持續針對不明原因腦炎進行監測包含病毒、細菌、寄生蟲等41種病原體；在2011年發現首起福氏內格里阿米巴腦膜腦炎個案之後，2012年至今總計通報2000多案不明腦炎，僅有這1例檢出。

專家也重申，現在暑假期間，民眾戲水、泡溫泉應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥。

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