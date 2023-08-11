食腦變形蟲奪命！新北親水設施二度採檢　同處玩水「68人沒聯繫上」

▲新北市衛生局檢驗水池設施。（圖／衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北部一名30多歲女性感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，由於發病前曾經兩度前往新北市某室內親水設施，現正展開感染源調查。新北衛生局今（11）日說明，除9日進行水質採檢，昨（10）日進一步進行環境採檢，最快1周有結果。另針對7月21日至8月9日曾至該場域遊憩的630位民眾進行健康關懷，目前已經有562人聯繫上且無疑似症狀，還有68人未接聽，今天會持續追蹤。

新北市衛生局9日接獲這起案件，當下立即會同中央前往該場所進行採檢環境檢體與水質檢體，且由中央帶回檢驗，但另也確認，現場檢測水池餘氯含量皆未達標準（建議濃度1-3mg/L，大池0.86 mg/L、小池0.06 mg/L)，衛生局現場輔導業者改善並加強落實清消措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北衛生局疾管科科長王美華今（11）日進一步說明，昨（10）日下午會同中央及專家，再次查核個案曾前往室內親水設施，該業者已將室內水域清空，經專家檢視後再次環境採驗，檢體交由中央進行檢測，預計最快1周會有初步檢驗結果。

疾管署專家會議昨做出強化防治建議，其中一項要求針對7/21~8/9的曾經到該場域遊憩的民眾，以最後暴露日為準，進行健康關懷14天。王美華表示，期間曾至該場域遊憩630位民眾，衛生局已於10日逐一致電進行關懷追蹤，提醒進行為期兩周的自主健康監測，除68位未接聽，餘562位目前均無相關疑似症狀。

衛生局呼籲相關業者務必落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、餘氯量符合標準等，並完備相關自主衛生管理措施，以保障民眾安全健康。