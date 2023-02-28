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大陸 大陸焦點 特派現場

中共二中全會閉幕　「黨和國家機構改革草案」提交人大審議

▲▼習近平在二十大連任總書記。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平在中共二十屆二中全會上發表講話。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中共二十屆二中全會（中央委員會第二次全體會議）今（28）日在北京閉幕，會議由中央政治主持，由中央總書記習近平親自發表講話。會議審議政治局提出的國家機構領導人員人選建議名單和全國政協領導人員人選建議名單，同時，大會也同意把《黨和國家機構改革方案》的部分內容按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議。

▲▼中共新修改黨章章程全文公布、中共中央政治局常委第一次集體會議，學習把握落實黨的二十大精神 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共二十屆二中全會由終養政治局主持 。（圖／翻攝央視新聞聯播）

外界聚焦，在中共二十大強調的「國家安全」議題，料將是這次「黨和國家機構改革方案」的調整重點之一，甚至包括國家安全委員會辦公室（國安委）在內的機構皆有可能浮出檯面，在現有的黨務機構下整合更多行政職權，更牽動現階段大陸政法（公安、檢察，法院）系統的權力更迭。

全會公報指出，黨的二十大對深化機構改革作出重要部署，對於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興意義重大而深遠。必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以加強黨中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，堅持穩中求進工作總基調，適應統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局的要求，適應構建新發展格局、推動高質量發展的需要，堅持問題導向，統籌黨中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革，推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。

公報提到，我國改革發展穩定依然面臨不少深層次矛盾，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生。全黨同志必須堅定信心，保持戰略清醒，發揚鬥爭精神，做到「三個更好統籌」，努力實現今年各項目標任務。

公報強調，要抓好換屆後的領導班子思想政治建設，嚴格執行民主集中制，營造風清氣正的政治生態，形成團結協作、敢於擔當、善作善成的生動局面。要堅持以嚴的基調強化正風肅紀，持續深化糾治「四風」，大興調查研究之風，大力弘揚求真務實、真抓實幹的作風，真正做出經得起歷史和人民檢驗的實績。要一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

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