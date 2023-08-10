米其林公布8月「新入選餐廳」　高雄法餐開幕6個月強勢入榜

▲「方蒔」法餐位於苓雅區，店內裝潢高雅精緻。（圖／翻攝自方蒔粉專）

記者許宥孺／高雄報導

《米其林指南》9日公布8月新入選餐廳，這次高雄有2家餐廳強勢入榜，分別是於今年3月甫開幕的高檔法式餐廳「方蒔」，以及創新蔬食「仙桃素」，高雄今年累計已新增14家入選餐廳。

新入榜的「方蒔 the Front House」高檔法式餐廳位於苓雅區憲政路上，今年3月甫開幕，由主廚蔡中和侍酒師妻子Kiky共同打造。蔡中和擁有米其林餐廳歷練，具近20年高端餐飲經驗，菜色以歐亞美洲烹調技巧料理，配合高麗菜酸、檳榔葉等在地食材，別具風格。

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▲▼方蒔菜色以歐亞美洲烹調技巧料理，結合在地食材，別具風格。（圖／高雄市觀光局提供）

蔡中和表示：「店家經營半年就入選米其林推薦名單，非常開心，自己本身是高雄人，先前也有國外旅居經驗，除了將國際的經驗帶回高雄外，未來也會持續努力，希望能在國內、國際讓更多人認識高雄美食。」

位於鼓山區的「仙桃素」，主廚陳又銘是8年級生，年紀輕輕已入行逾10年，他曾於米其林指南推薦餐廳臺北鈺善閣擔任主廚。米其林指南表示，餐廳透過發酵、烘烤、燉煮或炙燒等技法展現蔬食風味，並依季節調整菜單，每道菜均精緻如畫，建議嘗試較高價位的套餐。幸運者可能嚐到以猴頭菇末料理的素肉燥飯，其風味清爽、鹹香可口。

▲仙桃素每道菜均精緻如畫。（圖／高雄市新聞局提供）

▲仙桃素主廚陳又銘擅長以不同烹飪技法詮釋蔬食。（圖／高雄市新聞局提供）

觀光局長高閔琳表示，本月入選的2家餐廳，都在今年觀光局「料理職人口袋美食」活動名單中，恭喜此次入選的店家，觀光局後續也會攜手更多餐飲業者共同持續精進，協助更多店家留名2023年米其林指南。

觀光局表示，高雄美食實力雄厚，海納百川融合各類飲食文化，發展出獨特迷人的風味，讓海內外饕客喜愛不已。觀光局持續規劃美食議題行銷，近期推出職人級口袋美食寶典，攜手更多餐飲業者共同持續精進，盼能順利摘星、留名2023年米其林指南，讓高雄美食觀光永續發展，立足高雄、接軌國際。更多美食資訊請上高雄旅遊網官網查詢。