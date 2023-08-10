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豪雨狂炸桃園龜山「馬路成河道」！機車遭滅頂　騎士涉水狂推救車

▲▼▲▼龜山工業區淹水。（圖／翻攝自桃園大小事）

▲桃園龜山淹水「馬路慘成河道」，騎士涉水推車前進。（圖／翻攝自桃園大小事）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局10日下午針對台北、新北、桃園等17縣市發布豪雨、大雨特報。這場豪雨也導致桃園市傳出淹水災情，有網友在臉書轉貼一支影片，整條馬路幾乎變成河道，直呼「變成威尼斯了」。

臉書粉絲團「桃園大小事」10日晚間轉貼一支影片，內容是10日下午的豪雨導致桃園龜山區興邦路出現淹水災情，整條馬路幾乎變成河道，水淹到幾乎超過半個車輪，甚至有車主為了救援機車，冒雨涉水推著機車前進。

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時代力量桃園黨部主任陳葦澤也在臉書轉貼，桃園龜山區興邦路淹水的照片，可以看見一整排機車全部泡在水裡，剩下龍頭與座椅仍在水面上，最慘的是有機車被水流沖到側翻，整輛車完全淹沒在水中。

▲▼龜山工業區淹水。（圖／翻攝自陳葦澤 龜山少年郎）

▲陳葦澤轉貼龜山興邦路淹水畫面。（圖／翻攝自陳葦澤 龜山少年郎）

氣象局10日晚間6點50分持續針對17縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局指出，由於西南風影響及對流雲系發展旺盛，新北市、台北市、桃園市地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨；新竹縣市、苗栗、嘉義縣市以南地區、澎湖及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生機率。

▼氣象局10日晚間發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼氣象局10日晚間6點50分持續針對17縣市發布豪雨、大雨特報。（圖／中央氣象局）

傍晚的暴雨 龜山工業區變成威尼斯了 影片來自賴群

桃園大小事發佈於 2023年8月10日 星期四
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