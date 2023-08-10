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耳邊喘息「妳好香」單車教練2度緊貼求洩慾　女師噁哭怒提告

有氧運動,單車,騎車（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女老師遭單車教練性騷擾，緊貼喘氣喊「妳好香」。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台中報導

女老師小君（化名）是單車愛好者，某日與教練在練習結束健護（運動按摩）時，教練突強抱小君，在耳邊喘息稱「妳怎麼那麼香」，回家還傳訊說「妳的女人香讓我小鹿亂撞」，3個月後2度性騷擾小君，遭提告求償20萬。台中地院判賠6萬元為適當。

小君主張，於2020年11月透過單車車隊活動認識李姓男子，李男因經常在隊裡指導他人相關訓練及健護（運動按摩）技巧，大家都稱他「教練」，為了備賽，她也接受李男指導，由其安排訓練課程，期間每天得傳送GARMIN手錶記錄之睡眠數據，供其調整訓練內容，且約定以比賽獎金3成作為報酬。

2021年1月21日晚間9時許，小君與李男在公園進行健護，結束前李男露出色狼本性，從小君後方環抱緊貼，且握住手掌揉按，同時在她耳邊喘息「妳也太香了吧，妳怎麼這麼香？」、「我都鼻塞戴口罩了，妳還是太香，不行我快興奮了！」，翌日李男又傳訊噁稱「唉，昨天時間不夠後面沒按很深，而且妳的女人香讓我小鹿亂撞，沒找到手臂班機點，下次改進，下次戴N95」、「對呀居然還那麼香，可見沒鼻塞我就拜倒妳的石榴裙…褲下」。

由於事出突然，小君在性騷擾當下來不及反應，全身僵直而未抗拒，顧慮雙方是師徒關係且為公共場合，才加以容忍，沒想到李食髓知味，同年4月24日晚間9時許，在小君住處1樓外車庫進行訓練時，2度性騷擾。

起初小君母親因坐在1樓客廳看電視，李男假裝謹守分寸，直到其離開現場後，李男向小君確認「妳媽沒在樓下看電視嗎？」，得到「沒有」的回覆後，以進行右手臂三頭肌伸展運動之名義，再度從背後緊貼小君「妳好香，我快受不了了，我快興奮了，妳真的太香了，我要忍不住了，我可以抱妳一下嗎？」小君無法再容忍提告性騷擾，但2度遭檢方予以不起訴，因此小君另提民事訴訟，求償20萬元。

李男抗辯稱，從對話紀錄中可以得知，小君時常主動傳訊息分享日常生活，甚至曾將自己身體的照片傳給他，面對自己開玩笑時，小君經常打「哈哈哈哈」、「教練我平胸沒什麼可以看不用期待」，足以認定小君知道是玩笑話，請求駁回。

法官根據筆錄內容，李男曾坦承自己的言語充滿性暗示，認定李男的確有調戲之意，而小君也在後續的對話中提及「教練講這種話不好吧」、「我實在不喜歡耶……」，足認小君已深受冒犯，因此判李要賠6萬元，全案還可上訴。

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