結婚16年「3孩全非親生」！妻嗆：血緣很重要嗎　綠帽夫現況更慘

▲陳世賢面對鏡頭痛哭。（圖／翻攝自搜狐新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江西上饒男子陳世賢（化名）結婚16年，發現妻子外遇，好奇下跑去做親子鑑定，不料卻發現3個孩子都不是自己親生，當場痛哭失聲。事發後，妻子反嗆，「血緣關係有那麼重要嗎？」1年後，陳世賢9日再度現身回應，他已經請好代理律師，準備為自己討回公道。

據《極目新聞》報導，陳世賢與妻子余華（化名）於2007年12月28日結婚。這些年來，陳世賢主要在上饒周邊跑運輸，每個月回家兩三趟，妻子則在家帶孩子。

2021年底的一天，陳世賢發現妻子和另外一個男人一同走出了賓館電梯。回到家裡，他和妻子吵架後，妻子帶著小女兒回了娘家。從那以後，陳世賢已經聯繫不上妻子了。在家裡，陳世賢對女兒身分起了疑心，於是想辦法對3個女兒進行親子鑑定，最後確認都不是自己親生的。

事發後，妻子反嗆，「我沒覺得出軌，我不認為我出軌，十幾年來，我女兒一直叫他爸爸，血緣關係那麼重要嗎？別人沒有生的人不是照樣抱養嗎？」她還質疑，丈夫應該想一想，是不是自己的生育能力有問題，「他為什麼生不了？我跟他十幾年，為什麼他生不了？他為什麼不從自身考慮一下呢？」

▲親子鑑定。（圖／翻攝自極目新聞）

2022年4月26日，拿到親子鑑定結果的陳世賢直接來到岳母家裡，要求她把余華找回來給個說法。那天，陳世賢和老人發生爭執，導致老人摔坐在地上受傷。岳母家人報警後，警方介入，司法鑑定岳母傷情為輕傷二級。陳世賢向岳母賠償了相關費用，後被警方取保候審。

直到今年5月16日，陳世賢收到了江西省德興市人民檢察院的不起訴決定書。這份決定書寫到，陳世賢的行為情節顯著輕微，危害不大，不構成犯罪，決定對陳志顯不起訴。公安機關對他的取保候審強制措施也因此告一段落。

「他們用爆竹炸我家房子的行為也很惡劣」，陳世賢所說的「炸房子」，是在去年妻子與他人從賓館出來被他碰到後，往陳世賢家扔爆竹進行報復。

一份上饒市德興市公安局行政處罰決定書顯示，2022年5月28日0時30分，余華因不正當男女關係被陳世賢發現後，為報復陳世賢，使用兩個36響的閃光雷在陳世賢家裡引爆，造成財產損失。

▲兩人結婚證明。（圖／翻攝自搜狐新聞）

這一年時間裡，陳世賢因為取保候審的原因，外地的運輸事業已經荒廢。剛開始，他想通過直播帶貨來補貼家用，並還清之前老家建房、妻子留下的網貸等欠債。無奈帶貨並不順利，直到目前，陳世賢還身背10多萬元人民幣的債務。

這一年來，陳世賢一直對去年的那場鞭炮炸房的行為耿耿於懷，因為該行為不僅造成他的財產損失，還給自己年近八旬的父親帶來了驚嚇，心臟出了問題，還造成了應激性障礙。陳世賢覺得妻子應該承擔刑事責任。不過，公安部門當年是按治安案件處理。

今年5月份，檢察院宣布對陳世賢不起訴後，他開始尋找律師，幫自己討回公道。8月8日，陳世賢在社交平台發布影片宣布，「委託北京的楊律師代理我所有的案件。」這位「北京的楊律師」是北京中臬律師事務所創始合夥人、執行主任律師楊安明。

9日夜間，楊安明回應，根據陳世賢的要求，為其代理的案件包括離婚官司和「爆竹炸房」案。因為剛接手案件，目前陳世賢的相關案件正在搜集和固定證據，待證據充足，將向相關部門重新遞交。