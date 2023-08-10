明霸克露橋「河床便道」提前搶通！　8／11起每天開放5時段通行

▲明霸克露橋河床便道提前搶通，預計8/11開放通行。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／高雄報導

台20線明霸克露鋼便橋，因卡努颱風引進西南氣流引發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損而交通中斷，公路總局連日搶修，將於明（11）日上午10時，提前完成第二階段維生便道，並於完成緊急通行的避災演練後開放通行。但考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期將採人車有時段管制通行。

明霸克露橋遭日前土石流受損，桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里淪為孤島，聯外道路一度中斷。為提早恢復居民聯外交通，公路總局先於8日早上7時，在受損的鋼便橋上完成第一階段搭設鋼梁人行通道，提供臨時通行使用。

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另一方面，為儘早恢復車輛通行，公路總局也在既有鋼便橋下游處，施築河床涵管便道，作為部落民眾維生便道，在經近日積極搶修下，將於明（11）日上午10時提前完成第二階段維生便道，並於完成緊急通行的避災演練開放通行。

因考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期將採人車有時段管制通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討。另一方面，為儘早恢復一般民眾正常通行，後續也將持續進行第三階段鋼便橋受損修復工作，預計9月30日修復完成。

▲▼為盡早恢復車輛通行，公路總局在既有鋼便橋下游處施築河床涵管便道，作為部落民眾維生便道，開放通行初期將採人車管制通行。（圖／公路總局提供）

初期開放通行時段為每日7、10、12、14及17時等共五個時段，每個時段開放60分鐘，其餘時段管制不開放，以利便道維護及鋼便橋修復作業。如氣象情資預報降雨及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制。

管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知公路單位，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位及保全戒護通行。

由於該處山區雨後易誘發玉穗溪土石流，通行短期維生便道仍有一定風險，公路總局也建議用路人，該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。