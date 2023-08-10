　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明霸克露橋「河床便道」提前搶通！　8／11起每天開放5時段通行

▲▼明霸克露橋「河床便道」提前搶通了，8／11開放通行！管制時段曝。（圖／公路總局提供）

▲明霸克露橋河床便道提前搶通，預計8/11開放通行。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／高雄報導

台20線明霸克露鋼便橋，因卡努颱風引進西南氣流引發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損而交通中斷，公路總局連日搶修，將於明（11）日上午10時，提前完成第二階段維生便道，並於完成緊急通行的避災演練後開放通行。但考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期將採人車有時段管制通行。

明霸克露橋遭日前土石流受損，桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里淪為孤島，聯外道路一度中斷。為提早恢復居民聯外交通，公路總局先於8日早上7時，在受損的鋼便橋上完成第一階段搭設鋼梁人行通道，提供臨時通行使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一方面，為儘早恢復車輛通行，公路總局也在既有鋼便橋下游處，施築河床涵管便道，作為部落民眾維生便道，在經近日積極搶修下，將於明（11）日上午10時提前完成第二階段維生便道，並於完成緊急通行的避災演練開放通行。

因考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期將採人車有時段管制通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討。另一方面，為儘早恢復一般民眾正常通行，後續也將持續進行第三階段鋼便橋受損修復工作，預計9月30日修復完成。

▲▼明霸克露橋「河床便道」提前搶通了，8／11開放通行！管制時段曝。（圖／公路總局提供）

▲▼為盡早恢復車輛通行，公路總局在既有鋼便橋下游處施築河床涵管便道，作為部落民眾維生便道，開放通行初期將採人車管制通行。（圖／公路總局提供）

▲▼明霸克露橋「河床便道」提前搶通了，8／11開放通行！管制時段曝。（圖／公路總局提供）

初期開放通行時段為每日7、10、12、14及17時等共五個時段，每個時段開放60分鐘，其餘時段管制不開放，以利便道維護及鋼便橋修復作業。如氣象情資預報降雨及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制。

管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知公路單位，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位及保全戒護通行。

由於該處山區雨後易誘發玉穗溪土石流，通行短期維生便道仍有一定風險，公路總局也建議用路人，該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

ET快訊
台灣虎航班機傳「輪胎零件故障」！旅客滯留日本
台鋼送出林子偉情感拉扯　王柏融有高度意願加入雄鷹
驚人豪雨彈明續轟！一圖看警戒區　下周一雨區再擴大
快訊／網灌臉書：停班停課！　黃偉哲說話了
獨／游泳池爆退費潮！　同業哀號：業績掉2成
快訊／士林淹水灌騎樓！　立委驚：我家門口有小河
獨給2兒子6000萬！　老人病了「女兒死心回嗆」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自助餐見1配菜...他傻眼「能吃嗎？」　饕客讚爆：試過愛上

父親節「沒包8千8」給公公！尪發飆開噴　她怒：月給喪偶小姑1萬

台灣虎航班機傳「輪胎零件故障」！旅客滯留日本岡山　延明天返台

鬼門要開了！命理師揭「22禁忌」警告：千萬別撥打「13個7或0」

徒步+空拍機投入搶修！仁愛鄉僅63戶停電　民生用電幾已全面恢復

國北教大國慶親善大使曝光　模擬33種訓練應變特殊情境

米其林公布8月「新入選餐廳」　高雄法餐開幕6個月強勢入榜

驚人豪雨彈明天續轟！一圖看警戒區　下周一雨區再擴大

雨炸台南「比颱風天誇張」！網敲碗喊：停班停課　黃偉哲說話了

明霸克露橋「河床便道」提前搶通！　8／11起每天開放5時段通行

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

狗狗裝箱客人認不出品種　見牠一睡姿：肯定哈士奇

自助餐見1配菜...他傻眼「能吃嗎？」　饕客讚爆：試過愛上

父親節「沒包8千8」給公公！尪發飆開噴　她怒：月給喪偶小姑1萬

台灣虎航班機傳「輪胎零件故障」！旅客滯留日本岡山　延明天返台

鬼門要開了！命理師揭「22禁忌」警告：千萬別撥打「13個7或0」

徒步+空拍機投入搶修！仁愛鄉僅63戶停電　民生用電幾已全面恢復

國北教大國慶親善大使曝光　模擬33種訓練應變特殊情境

米其林公布8月「新入選餐廳」　高雄法餐開幕6個月強勢入榜

驚人豪雨彈明天續轟！一圖看警戒區　下周一雨區再擴大

雨炸台南「比颱風天誇張」！網敲碗喊：停班停課　黃偉哲說話了

明霸克露橋「河床便道」提前搶通！　8／11起每天開放5時段通行

《大熱門》「10年私藏照」曝光！　吳宗憲長一樣…Lulu幽默留言

中職3點回應王柏融議約權　台鋼澄清交易案沒支付現金

南投山區道路中斷縣府提出空運需求　慈濟援助物資馳援

豪雨特報！新北通報40處積淹水　二重疏洪道3處越堤道「只出不進」

在神明眼皮底下做歹事　學甲棒球隊遭南警一網打盡

34歲外送員陳屍車上「一周沒人發現」屍水流出　飄濃烈腐臭味

世大運大開眼界！許玟琪調整好狀態全力拚亞運

自助餐見1配菜...他傻眼「能吃嗎？」　饕客讚爆：試過愛上

14家金控7月獲利！富邦三冠王　國泰金單月年增385%

戶頭多出300萬！公司出包「多付367倍薪水」　他裝死不還下場慘了

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

生活熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

無視規定！台灣代購搶「DinoTaeng」限量品　韓網罵翻

相隔12年！台灣又出現「食腦變形蟲」死亡個案

雨炸台南「比颱風誇張」　市民喊話黃偉哲：還不放假？

「台灣最爛1景點」一票人秒選它！網美超愛拍照

尪每天回婆家「和婆婆共浴」　陪睡完才能走

他公審年輕人不讓位　全場逆風酸爆

快訊／上班注意！　台南、高雄炸大雷雨

國家警報大響！暴雨猛轟2縣市　警戒區出爐

關公神像分3種！命理師：拜對加分、拜錯虧本

大雷雨炸「雙北桃竹4縣市」　警戒範圍曝

更多熱門

相關新聞

機車考照筆試87.2%栽在「酒駕累犯開罰」　一圖看10大殺手題

機車考照筆試87.2%栽在「酒駕累犯開罰」　一圖看10大殺手題

每年最多有26萬人考機車駕照，暑假更是考照高峰，監理所今(9日)公布機車考照筆試10大魔王題，其中錯誤率最高的為「騎機車酒駕累犯」開罰規定，高達87.2%考生都會錯；其次是強行超車罰款，也有85.7%答錯率。監理所表示，別再相信考前半小時狠K題庫就能輕易通過筆試的謠言了。

明霸克露橋暫搶通　「鋼梁人行道」曝

明霸克露橋暫搶通　「鋼梁人行道」曝

高雄桃源3里又變孤島！部落拒外界物資原因曝

高雄桃源3里又變孤島！部落拒外界物資原因曝

雨炸土石流埋加油站　台14線部分封閉

雨炸土石流埋加油站　台14線部分封閉

豪雨肆虐！8路段預警封路　2公路傳災「明霸克露橋傾斜8/12搶通」

豪雨肆虐！8路段預警封路　2公路傳災「明霸克露橋傾斜8/12搶通」

關鍵字：

明霸克露橋公路總局

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

國內驚爆食腦變形蟲死亡個案！台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

台鋼雄鷹送出林子偉　確定換來樂天3球員

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

北部女玩水染「食腦變形蟲」亡　業者暫時停業

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面