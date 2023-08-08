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「鋼梁人行道」曝！明霸克露橋暫搶通　他們慘困4天終於有路可走

▲▼明霸克露橋搶通「鋼梁人行道」，慘困孤島4天...部落民眾笑了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲公路總局緊急搶通明霸克露橋搶通「鋼梁人行道」，供部落民眾通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區明霸克露鋼便橋日前遭土石流沖毀，導致復興里、拉芙蘭里及梅山里居民遭困孤島。公路總局連日趕工，在鋼便橋上搭設「鋼梁人行走道」提供民眾臨時通行，今（8）日早上7點首次開放，讓部落民眾終於有路能走了。

卡努颱風引進西南氣流，4日誘發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損道路中斷，復興里、拉芙蘭里及梅山里居民遭困孤島。

▲▼明霸克露橋搶通「鋼梁人行道」，慘困孤島4天...部落民眾笑了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼公路總局連日趕工，在鋼便橋上搭設「鋼梁人行走道」，今早7點首次開放通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼明霸克露橋搶通「鋼梁人行道」，慘困孤島4天...部落民眾笑了。（圖／記者賴文萱翻攝）

為能及早解除鄉親對外通行，公路總局連日趕工，在鋼便橋上搭設「鋼梁人行走道」提供民眾臨時通行，並於今早7點首次開放。

部落民眾交通中斷數日後，終於可以對外通行，滿臉笑容的向搶災工作人員加油打氣，隨後即利用公路總局高雄市區監理所協調的免費接駁公車前往桃源、六龜及旗山等地區，恢復日常生活。

▲▼明霸克露橋搶通「鋼梁人行道」，慘困孤島4天...部落民眾笑了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼明霸克露橋搶通「鋼梁人行道」，慘困孤島4天...部落民眾笑了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼明霸克露橋搶通「鋼梁人行道」，慘困孤島4天...部落民眾笑了。（圖／記者賴文萱翻攝）

公路總局指出，截至今日上午10點，部落民眾共計96人次戒護步行安全通過。鋼便橋鋼梁人行步道上午開放時間：7時、9時、11時，下午開放時間：13時30分、15時30分、17時30分，可利用公路總局協調之免費接駁客運至六龜新站（清水公園）。

公路總局提醒，開放時請依現場指揮人員引導通行，若經評估有安全疑慮將立即暫停通行，以確保安全。

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