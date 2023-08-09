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機車考照筆試87.2%栽在「酒駕累犯開罰」　一圖看10大殺手題

▲台南監理站因三級疫情警戒的關係，減少考照名額，造成機車考照大塞車，引起民怨。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

▲每年暑假為機車考照旺季。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

每年最多有26萬人考機車駕照，暑假更是考照高峰，監理所今(9日)公布機車考照筆試10大殺手魔王題，其中錯誤率最高的為「騎機車酒駕累犯」開罰規定，高達87.2%考生都會錯；其次是強行超車罰款，也有85.7%答錯率。監理所表示，別再相信考前半小時狠K題庫就能輕易通過筆試的謠言了。

暑假為汽機車考照旺季，公路總局高雄市區監理所統計全國108年1月至112年6月間所有參加機車筆試的考生答錯考題，整理出10大易錯筆試題目，並公布機車駕照筆試「10大殺手」魔王題。

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▲▼機車考照筆試10大扣分題。（圖／公路總局高雄市區監理所）

▲機車考照筆試10大扣分題。（圖／公路總局高雄市區監理所）※點圖放大

其中讓考生最容易寫錯的題目為「騎乘機車違規酒駕，何種樣態將處駕駛人9萬元罰鍰、吊銷駕照3年及施以道路交通安全講習」，答案是10年內第2次再次遭舉發違規酒駕，不過錯誤率高達87.2%，成機車筆試10大扣分題第一名。

其次是「前行車未表示允讓靠邊慢行而強行超車，要處罰鍰並記違規點數」是非題，答案是錯的，不過有高達85.7%考生答錯；最容易扣分考題第三名則是「駕駛人酒駕且載未滿12歲兒童，除處罰鍰及當場移置保管車輛外，應吊銷駕照」是非題，答案是錯的，也有85%錯誤率。

▲▼機車考照,機車,駕訓。（圖／公路總局台北區監理所）

▲每年暑假為機車考照旺季。（資料圖／公路總局台北區監理所）

高雄市區監理所表示，機車考驗筆試目的是為了讓駕駛人能將交通法令、安全防禦駕駛及駕駛道德等運用、融會於日常生活之中，而非以考倒民眾為訴求。

監理所指出，並非每位考生都能將交通規則背得滾瓜爛熟，別再相信考前半小時狠K題庫，就能輕易通過筆試謠言，多多瞭解其他考生易混淆的考題，除能提升筆試合格率之外，更能夠提早消除錯誤認知，建立正確交通觀念。

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