浪浪小黑躲車站慘死！竟有人募款醫療費　挨罵斂財秒刪捐款資訊

▲疑似發現死亡黑狗的報案者在網路上募款，還稱將公布捐款明細、塔位資訊，狠被動保處打臉。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中大慶捷運站6日下午被人發現有一隻流浪狗小黑奄奄一息、全身是傷倒臥在無障礙通道，黑犬歷經三天搶救，仍在8月8日傷重不治，引起關注；但現在傳出，疑似發現該隻流浪狗的報案者，竟在明知小黑已經傷重死亡，還公布募款帳號，聲稱要協助處理狗狗醫療事務，眼尖網友發現罵他斂財後，募款帳號已經被緊急刪除。

另一方面，報案者遭網友質疑後，聲稱會公布捐款明細、塔位安置等資訊，但也遭動保處打臉，台中市動保處鄭重澄清，狗狗大體下周將送到台大醫院解剖釐清死因，後續也將會由台大醫院處理，「不可能會有網友幫忙安排塔位安置的情況」。

▲網友列出時序表，點出不合理之處。（圖／記者游瓊華攝）



疑似報案者是在IG貼出文章，吸引7萬人按讚，但有網友在PO文下面質疑，「原PO在8月7日貼出8/6發現小黑；8月8日原PO貼出第二則文章、8月9日原PO在限動貼募款帳號、同日台中市議員羅廷瑋關注此事件，但8月9日台中市動保處公告小黑在8月8日就已經過世」。網友砲轟，「小黑8月8日就死亡，原PO卻在8月9日貼募款帳號，是不知道小黑已經死亡了，還是怎麼樣？」懷疑原PO斂財。

▲黑浪浪大面積撕裂傷撐3天不治。（圖／市府提供）



遭質疑的疑似報案者也貼出聲明回應，表示會公開安葬費用及塔位安置等情況，關於募款事宜都會等到「小黑」安葬完一併公開，但原PO事後也被發現，已經刪除募款帳號資訊。

台中市警局第三分局則表示，經查轄區派出所迄今尚無接獲民眾檢舉或報案，惟仍呼籲民眾捐款前應小心查證，如有疑慮可撥打165反詐騙專線，以避免捐款的善心遭受利用。