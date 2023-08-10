瑞莎尪護妻「罵體操教練廢物」　民事再賠80萬…年收入意外曝光

▲瑞莎老公Mike網路罵孟姓體操教練等人，要賠80萬元。（圖／資料照）

記者郭玗潔／桃園報導

藝人瑞莎身為烏克蘭前韻律體操國手，近年投入培育台灣中小學體操選手，2021年4月突遭網友指控「撿其他教練的心血」、「創辦的隊就是挖角」，而瑞莎的老公是身家破億的鞋業李姓小開Mike，Mike當時也在網上指名謾罵4名體操教練、選手「智障」、「肥的像豬一樣」等語，被法官依犯公然侮辱罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。其中孟姓教練又提出民事訴訟求償，桃園地院審結，判Mike要再賠孟80萬元。

瑞莎(本名李瑞莎) 曾在烏克蘭跟隨國家隊教練訓練，來台發展演藝事業成為台灣媳婦後，近年成立瑞星韻律體操協會向外募款，推廣韻律體操，2021年4月23日，Dcard論壇上開始有網友出現攻擊她的言論。

瑞莎的老公Mike當時看到Dcard標題「黑特 瑞莎真的有付出那麼多？」文章下，有多則質疑瑞莎的留言，認定這是高、孟姓體操教練和丁、李姓選手4人刻意攻擊，怒在下面留言一一指名4人「聯合體糙(操)邪(協)會那些老不休，故意抹黑瑞莎」，並怒罵「老乞丐」、「你看她們選手○○○肥的(得)像豬一樣」、「她一年做到的事你們這些廢物20年都做不到」、「有人說男大生用老二想事情，這些女選手大概都用肛門在想」等語，被孟、高、丁、李4人得知後報警處理，Mike被依犯公然侮辱罪判處拘役20日。

其中孟姓體操教練再提出民事訴訟，求償80萬元。桃園地院審理，認為Mike公然侮辱侵害名譽權犯行，前已有刑事判決書佐證，審酌Mike從事童裝業，前年申報所得90萬餘元，而孟姓教練前年所得為28萬餘元，具有有氧體操國際教練及國際裁判之資格，曾任台灣有氧體操代表隊總教練，一生從事體操教育，卻遭Mike辱罵專業，引發他人對於孟的負面攻訐批評，對他的體操專業名譽所造成的侵害程度極其嚴重等一切情狀，判Mike要賠80萬元。全案還可上訴。