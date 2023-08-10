壽山機車聖地耍帥！無照男30mins慘被連開6單　脫口「這兩字」慘了

▲郭姓男子被警方以妨害公務現行犯逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市壽山萬壽橋近來經常有機車騎士過彎壓車、翹孤輪，警方也加強執法力道，21歲的郭姓男子9日晚間，騎機車行經萬壽橋時，來回3次違規遭員警攔查，他不滿取締脫口「北七」辱罵執勤員警，當場遭警方上銬帶回偵辦，訊後依妨害公務罪嫌送辦。

▲郭姓男子違規被警方攔查告發。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市鼓山區萬壽路元亨寺到萬壽橋的路段，是不少機車族熱愛的朝聖地，不少騎士在此路段壓車、翹孤輪炫技，被警方列為治安熱區，暑假期間還出現不少「追焦族」，拿著長鏡頭「大砲」拍攝機車騎士過彎壓車的畫面，更助長這股風氣。

鼓山分局鼓山於9日晚間10至12時，在壽山萬壽橋攔檢違規車輛，10點35分發現郭男騎機車載著友人，但後座友人未戴安全帽而予以攔查，進而發現郭男無照駕駛一併舉發。同日晚間10點59分郭男再度騎車經過，員警發現後再攔查告發無照駕駛。11點05分郭男又騎機車附載2人（三貼），又再予以攔停告發無照駕駛，和附載人沒異安全帽。據了解，警方對郭男共開出3張無照駕駛、2張附載人未戴安全帽、1張三貼超載等6張罰單，總金額約2萬元7萬3600元之間。

▲警方在壽山萬壽橋路段加強取締。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

告發結束後，郭男疑因不滿遭連續舉發，以「智障」、「北七」等不雅字眼辱罵執勤員警，員警當場將郭男依妨害公務現行犯逮捕送辦。