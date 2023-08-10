女染食腦變形蟲亡！業者「好不容易撐過疫情」哭了：不知如何面對

記者黃彥傑、戴若涵／新北報導

疾管署9日公布，相隔12年國內再度出現俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例！北部一名30多歲女性從發病到死亡僅短短7天時間，發病前曾到新北市一處親水設施遊憩。該處親水設施的老闆情緒激動表示，好不容易撐過疫情，現在又發生這種事情，不知道該如何面對。

▲業者「好不容易才撐過疫情」哭了，直說，現在事情也還沒有個結果，不知道該如何面對。（圖／記者黃彥傑攝）

根據疾管署調查，個案為北部30多歲女性，於7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，再出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。後續診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎。

疾管署指出，個案近期沒有國外旅遊史，發病前曾前往一處親水設施，地方衛生局接獲通報後，已進行環境採檢，檢驗結果最快一周可以出爐，但慢的話可能需要二至三周的時間。

老闆受訪時情緒激動、眼眶泛淚，哽咽到講不下去，表示疫情期間好不容易撐過來，現在突然出現這種事情，事情又還沒有個結果，不知道怎麼面對。