獨／被指「床戰超過50人」！雞排妹氣質現身法院　一原因撤告了

記者黃宥寧／台北報導

長相清純甜美且擁魔鬼身材藝人「雞排妹」（本名鄭采勻），去年11月2日宣布與日籍醫生男友Akira結婚，隔日遭網媒林姓娛樂記者以「雞排妹『床戰超過50人』」刊登報導，雞排妹認此事她已澄清過，卻又被重新炒作，決定提告，林被起訴。士林地院今（10日）首開庭，雞排妹穿一襲棉麻長洋裝氣質現身，也當庭表明撤告，理由曝光。

▲本名鄭采勻的雞排妹官宣結婚喜訊，林姓記者卻在隔日以標題「雞排妹床戰超過50人」寫新聞，遭挨告起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

今年1月5日雞排妹在自己臉書發文說：去年有個很離譜的記者，在無查證的情況下，於我結婚的隔天，寫了一篇新聞，標題是：「鄭家純床戰超過50人，閃婚日男原因曝光」，當天她到該篇文章下澄清說「自己只是訪問過一個自稱性經驗豐富的男性公眾人物，而對方又不想說人數來證明他的自稱，所以才問對方有沒有超過50人，當對方說沒有，她回應跟真正的玩咖相比也還好」。

雞排妹更強調，2年前有些記者根據她和受訪者的對話，影射她性經驗超過50人，自己當時也就澄清過，新聞仍可搜尋，但林姓記者當初也寫影射新聞，2年後又在她結婚隔天「寫這種肯定句為標題的新聞，抱歉我不能忍，說到做到有提告」。

檢方據雞排妹提供的記者的道歉訊息截圖、「學姊受不了」影片逐字稿等，認該名記者未經查證便進行報導，已損害雞排妹名譽，依加重誹謗罪嫌起訴。

今（10日）法院首開庭，承審法官試行調解，雞排妹偕律師與林姓記者及公司法務等人，進行近30分鐘溝通協商，最終以賠償25萬元達成和解，雞排妹也當庭向法官表示撤告。

庭後，雞排妹接受《東森新媒體ETtoday》訪問委婉說「希望媒體在享有第四權保障下，要應盡查證義務，不要讓新聞自由散播造成仇恨新聞」；同時也透露2個月前開刀，拿掉胸部3顆良性纖維囊腫，目前恢復的都很好。