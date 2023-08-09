首例！國小結合社福與捷運共構「忠義教育園區」　拚114年完工

▲台北市長蔣萬安視察忠義國小蒙特梭利實驗教育推展情形。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

位於台北市中正區的「忠義教育社福園區」改建工程，是全台首例結合學校、社福機構與捷運共構的公共工程，台北市長蔣萬安今（9日）視察工程進度與忠義國小轉型實驗教育整備情形，因應物價通膨，蔣萬安允諾全力協助預算追加程序，讓工程順利進行，力拚114年完工啟用。

創校50年的忠義國小，因校舍老舊，配合南機場都更中繼住宅，以及捷運萬大線施工，共同規劃出「忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程」，將興建地下1層停車場、地上5層綜合教學大樓，以及地上6層的社福大樓，除了滿足忠義國小的教學需求，並設置社區照顧關懷據點等社福設施，加上捷運共構形成三合一新概念的複合式設施，預計於114年完工啟用。

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北市教育局表示，此工程以社區需求為導向，除了滿足學校因應新課綱多元的學習需求外，社會局也將設置社區照顧關懷據點、托嬰中心、社區圖書中心、日間照顧中心、身心障礙者社區日間作業設施，共同打造「全齡教育、社福服務」園地。

因應少子化趨勢，忠義國小也將轉型為蒙特梭利實驗教育學校，預計明年8月揭牌轉型，未來將與萬華幼兒園等蒙特梭利教育單位整合辦學，將成為全國第一座0至12歲跨學程蒙特梭利實驗教育園區。