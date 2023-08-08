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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暢聊1小時！蔣萬安曝麻生太郎「非常開心」　談初次訪台與蔣介石會談

▲▼日本前首相麻生太郎訪問團一行8日拜會台北市政府，市府由市長蔣萬安代表接待。（圖／記者湯興漢攝）

▲麻生太郎與蔣萬安見面。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

日本前首相麻生太郎8月7日至9日訪台，拜會總統蔡英文、副總統賴清德、前立法院長王金平、台北市長蔣萬安；而麻生太郎8日下午與蔣萬安見面，雙方相談甚歡，原訂30分鐘拜會行程，又延長了近40分鐘。蔣萬安會後也說，雙方聊到麻生太郎首次訪台時，與故總統蔣介石見面等內容，「我們談了很多」。

蔣萬安原訂8日下午4時50分在台北市政府市長室貴賓室接待麻生太郎，不過麻生太郎一行人直到下午5時5分才抵達，而蔣萬安也到門口親自迎接此為重要的訪客，兩人也向握手後一同進入貴賓室，進行閉門行程；但原訂下午5時20分就要結束的拜會行程，直至近晚上6時才落幕，可說是相談甚歡，比原本預計時間多了40分鐘。

▲▼日本前首相麻生太郎訪問團一行8日拜會台北市政府，市府由市長蔣萬安代表接待。（圖／記者湯興漢攝）

此次台北市政府與會的人士，包括蔣萬安、副市長林奕華、研考會主委俞振華、市政顧問兼發言人殷瑋、國際事務委員會委員馮寄台、參事楊慶輝，日方則是麻生太郎、日本眾議員鈴木馨佑（Suzuki Keisuke）、日本眾議員中西健治（Nakanishi Kenji）、麻生太郎助理原口勇人（Haraguchi Hayato）、麻生太郎隨扈高橋秀和（Takahashi Yoshikazu）、日台交流協會代表泉裕泰（Izumi Hiroshi）、日台交流協會主任小野綸佐子（Ono Risako）、日台交流協會調查員早川友久（Hayakawa）。

蔣萬安也於會後受訪時表示，雙方聊了很多、無話不談，麻生太郎過去擔任首相時，對推動台日雙邊關係貢獻很多，包括麻生太郎於2008年、2009年任內時，中華民國外交部宣布台日特別夥伴關係元年，且麻生太郎任內也是推動台日打工度假簽證的第一年，以及2009年規劃台北松山機場、日本羽田機場航線對飛，也在2010年確定落實。

▲▼日本前首相麻生太郎訪問團一行8日拜會台北市政府，市府由市長蔣萬安代表接待。（圖／記者湯興漢攝）

蔣萬安提及，麻生太郎回想起種種事情也非常開心，而與會的2名議員，尤其是眾議員鈴木馨佑為他的老朋友，過去擔任立委期間就曾見過對方，今天能再次碰到面，感到非常的開心，也聊到很多事情，包括麻生太郎首次訪台是在1960年代，當時跟著外祖父、日本前內閣總理大臣吉田茂，與故總統蔣介石會談，「今天他也聊到這段，我們談了很多。」

蔣萬安說，台北市與日本許多城市有很多密切合作，在此基礎上，希望能持續昇華與拓展，包括未來也希望跟日本主要城市合作舉辦東亞城市峰會，屆時希望麻生太郎可以給予協助，以及談到兩國之間的共享價值，對民主自由的普世價值，以及共同堅持捍衛區域和平穩定的決心等。

而蔣萬安也送給麻生太郎3樣禮物，分別是台灣藍鵲黃金畫、3本日文版台灣漫畫書《台湾ごはん何食べる？》（你在台灣吃什麼？）、《綠之歌》上下兩冊，以及台灣青年創業家打造的鋼筆「自立筆」。蔣萬安說明，因為知道麻生太郎是位動漫迷，其中一本動漫是曾在日本連載過，而「自立筆」則象徵台日之間友情可以持續長長久久。

▲▼日本前首相麻生太郎訪問團一行8日拜會台北市政府，市府由市長蔣萬安代表接待。（圖／記者湯興漢攝）

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