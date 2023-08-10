快訊／國家警報大響！暴雨猛轟2縣市　警戒區出爐

▲因西南風影響，台南市下起豪雨，造成多處淹水情況。（圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

西南風帶來水氣移入，大雷雨和豪雨今一上午猛轟南部縣市，氣象局今(10日)上午10時58分針對台南市、高雄市發布大雷雨訊息和災防告警，劇烈雨勢要持續到中午。

氣象局今(10日)上午10時58分針對台南市、高雄市發布大雷雨訊息和災防告警，持續時間至中午12時；氣象局提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲氣象局10時58分持續針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，並發布災防告警。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

台南市：仁德區、南區、安南區、安平區、中西區

高雄市：湖內區、茄萣區

▲氣象局針對南部發布豪雨特報。（圖／氣象局）

另外，氣象局10時50分針對5縣市發布豪大雨特報。氣象局指出，西南風影響，易有短延時強降雨，今日台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，嘉義、屏東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報

影響時間：10日上午至10日晚上

＊豪雨：台南市、高雄市

＊大雨：嘉義縣、屏東縣、恆春半島、澎湖縣