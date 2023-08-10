蘭恩轉中颱直撲日本！　西南風掃台「雨炸7天」

▲蘭恩颱風今上午升級中颱，朝日本前進。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

蘭恩颱風今(10日)上午8時轉強升級中颱，距離台灣仍有2千多公里，將朝日本前進，國人前往日本旅遊要留意。受西南風影響，中南部天氣不穩定，今明(10~11日)兩天水氣偏多，中部山區、北部午後要留意局部大雨或豪雨；周末水氣略減但天氣仍不穩定，下周一起水氣增多，要留意較大雨勢。

蘭恩颱風今(10日)上午8時中心位置在北緯25.0度，東經143.9度，以每小時11公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

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氣象局氣象預報中心課長林秉煜表示，卡努颱風今上午8點接近韓國，即將登陸韓國，轉北北西轉西北移動；蘭恩颱風離台灣約2千多公里，距離遙遠，今上午8點升級中度颱風，未來對台灣沒有影響，但周日過後要前往日本民眾要留意颱風動態。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

林秉煜表示，受西南風影響，中南部天氣不穩定，今明(10~11日)兩天水氣偏多，北部有局部短暫陣雨，今明兩天要注意中南部有局部大雨或豪雨發生，午後中部山區、北部地區留意局部大雨或豪雨，今天雨勢將比明天更明顯，尤其今天大台北會有午後大雷雨。

林秉煜指出，水氣在周六、周日(12日~13日)這二天相對減少一點，雨勢趨緩，但各地還是有下雨機會，天氣仍不穩定；下周一到下周三(14~16日)水氣又多一些，西南風持續影響下，中南部有局部較大雨勢，下雨感受將比周末更明顯，若水氣偏多一點，北部降雨不一定只有午後，但後期天氣仍待觀察。