快訊／大雨持續轟炸！水淹到小腿　台南小東、大同地下道緊急封閉

▲台南高大雨多區淹水，小東、大同地下道因淹水封閉，警方派員冒雨管制交通。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因西南風影響，台南地區有短延時強降雨、局部大雨或豪雨發生，並針對台南地區豪雨發布特報，市長黃偉哲提醒民眾，10日天氣不穩定，自凌晨起即有大陣雨發生，清晨到上午期間沿海也陸續有大雷雨，中午前外出需多留意天氣狀況，強降雨可能影響市民朋友通行，如需出門，記得攜帶雨具也請務必注意行車安全。

上午10時30分左右，台南大同地下道現場已封鎖，積水高約到小腿高度，台南市警一分局派員到場警戒，並拉起封鎖線，並有工程交管人員在場協助疏導交通，封管制內車道。小東地下道也因積水封閉，台南市警五分局也派員警冒雨在現場戒護，保障人車安全。

台南地區受西南風影響，清晨開始下起大雷雨，市警五分局一早透過即時影像監控小東地下道水情，至上午10時許地下道積水達1/4輪胎，員警冒大雨將地下道兩側的阻車柵欄放下，實施預警性封閉，引導車流改道，維護人車安全。市警五分局長陳宇桓表示，五分局密切監控轄區低窪處水情，遇有淹水即刻封閉管制，避免民眾因積水受困，維護民眾安全。

水利局表示，因應近期的西南風影響，水利局於9日晚間8時三級開設，由水利局同仁進駐水情中心守視及處置災情，另水利局也持續進行防汛巡查作業，針對抽水站、移動式抽水機油料及電瓶測試及運轉正常、水門啟閉、排水路通暢、在建工程及破堤工程防汛整備等檢視確認，以降低劇烈降雨對台南市造成的影響。

水利局說明，根據氣象資料顯示，截至10時0分，最大3小時雨量為安南區102毫米（達短時豪雨等級）、七股區76.5毫米，最大時雨量為安南區57毫米、七股區56.5毫米，最大10分鐘雨量為西港區16.5毫米、次為安南區及七股區16毫米；目前計有安平站、海東D站、青鯤鯓站等25座抽水站起抽，抽水量近95萬噸，臺南多個行政區因低氣壓及海陸風交會帶來水氣影響，皆有降雨情形，截至9時50分，計有7處積淹水通報，其中，安南區4處、東區1處（大同地下道）、永康區1處及仁德區1處受雨影響產生積淹水情事，另外，東區大同地下道及北區小東地下道目前封閉中，請民眾提早改道行駛。

水利局提醒民眾可多利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早防災、避災。若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，亦請市民朋友協助清除或通報市府1999市民服務熱線處置，以避免阻礙水流。