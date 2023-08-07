籃球營開賽　台東縣警局少年隊反毒+識詐+青春專案宣導

▲台東縣警察局少年隊到場宣導反毒、識詐及青春專案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市豐盛里特結合台東縣警察局少年警察隊舉辦「豐盛暑期籃球營」。7日召集國小三年級以上-國中三年以下，喜好籃球運動健將，在東海運動公園籃球場展開較勁。台東縣警察局少年警察隊組成「青春專案宣導團」到場反毒、識詐說明，另設置攤位，執行預防犯罪宣導。

少年警察隊由副隊長尤正廷率隊前往「青春專案反毒、識詐及預防犯罪宣導」，除針對-防制「少年接觸新興毒品與(電子)菸害、「幫派組織吸收少年與涉入校園暴力」、「少年淪為詐欺集團成員或擔任車手」、「兒少網路性私密影像犯罪與被害」、「少年深夜流連營業場所及其他偏差行為」及「強化兒少網路安全觀念」等宣導外，另為防止選手遭受日新月異的手法詐騙，提高「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」知識，就「網路購物」、「假投資」、「解除分期付款」、「網路交友」、「猜猜我是誰」及「假檢警」等6大高發詐欺手法逐一提出說明。

台東縣警察局表示，保護少年健全成長是警政年度重點工作，適逢暑期青春專案展開期間，對於「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」和「預防犯罪宣導」等工作，警察局會繼續加強執行，確實防制兒少偏差行為發生及成為犯罪被害人，同時期待家長們一起來保護兒少，讓我們的孩子能夠在安全環境中，平安快樂的度過暑期生活。