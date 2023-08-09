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因應北約擴張　俄羅斯防長：商討加強西疆軍力

▲▼俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）訪問俄羅斯部隊東部軍區的指揮部。（圖／路透）

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／路透）

文／中央社

芬蘭今年稍早成為北大西洋公約組織的正式成員。俄羅斯國防部長紹伊古今天向國防部執行管理委員會表示，將商討在西部邊境加強軍力作為因應。

路透社報導，紹伊古（Sergei Shoigu）在對國防部執行管理委員會致詞時指出，北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭已經宣布強化軍力計畫，他預期北約將會在芬蘭顯著部署軍力和重要武器。在芬蘭加入後，北約與俄羅斯的邊界長度幾乎倍增。

據俄羅斯國防部，紹伊古說：「集體的西方正在對俄羅斯發動代理人戰爭。」他所說的是北約「史無前例地支持」烏克蘭，提供價值數百億美元武器幫助基輔抵禦俄軍。

芬蘭已經加入北約，而瑞典未來將會加入，紹伊古表示：「這是一項嚴重破壞穩定的因素」。

他說：「北大西洋公約組織的額外軍事特遣隊和打擊武器很可能部署芬蘭國土上，能夠攻擊俄羅斯西北部相當深遠的關鍵目標。」

「今天在委員會會議中，我們將會在考慮組建列寧格勒和莫斯科軍區（Leningrad and Moscow military districts）的同時，增強俄羅斯聯邦武裝部隊在西疆的兵力集結。」

紹伊古指出，自從去年2月以來，從其他地區移防駐紮東歐的北約軍事部隊數量已經增至2.5倍，目前共有超過3萬大軍。

「對俄羅斯軍事安全的這些威脅需要予以及時並且適當回應。我們將在會議中商討壓制他們的必要措施並且作出妥適的決定。」

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