AUKUS協議下一步　美國國防部考慮於「澳洲測試飛彈」

▲美國考慮在澳洲測試飛彈。圖為美軍高超音速武器AGM-183 ARRW想像圖。（圖／翻攝自美國空軍官網）



文／中央社

美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）9日告訴法新社，根據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，澳洲可能成為美國極音速和其他長程精準武器的試驗場。

法新社報導，沃梅斯表示，澳洲在AUKUS這個包括英國在內的3方協議中的貢獻「不必總是出錢」。

這份協議於2021年底簽定，被視為對抗中國在亞太地區日益增長影響力的一種方式。

迄今為止，AUKUS的工作重點主要在協助澳洲建立核動力潛艦艦隊，這支艦隊能在遠距離航行中保持隱秘，並且能對敵人進行遠程打擊。

但這項協議也愈來愈專注於發展長程精確火力、人工智慧（AI）、和極音速武器等先進能力。

沃梅斯指出，澳洲可能將為這些武器提供試驗場。她在華府接受電話訪問時告訴法新社：「擁有長距離和相對人煙稀少的土地，就是澳洲的優勢。」

沃梅斯說道：「當涉及到極音速或甚至是一些精準打擊飛彈，對我們來說，要在美國找到可以實際測試這些武器的開放空間是一個挑戰。精準打擊飛彈雖然不是極音速武器，但可以提升至具備非常遠的射程。」

她表示：「澳洲顯然擁有大量能進行這些測試的領土，所以我認為這是一個澳洲能為這項合作提供的獨特幫助。」

但批評人士也提出疑問，關於這項協議是否為真正的合作，抑或美國會因其龐大的規模和壓倒性的軍事力量而占據了主導地位。

沃梅斯上週訪問澳洲，參與「護身軍刀」（Talisman Sabre）跨國軍事演習。她表示：「從我和澳洲高階官員交談的感覺來說，他們這麼做是因為他們認為這符合他們自身的國家利益，使他們能應對他們在這個區域面臨的不同挑戰。」