陸中藥材價格漲勢「一路狂奔」　專家：游資與中間商湧入所致

▲大陸中藥材價格一路狂奔，個別藥材甚至漲幅9倍。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

往年隨著天氣變熱，中藥材銷售本該進入淡季。但今年6月以來，中藥材價格卻一路狂奔。據悉，近期大陸超過200個常規品種年漲幅超過50％，100個常規品種年漲幅超過100％，25個常用大宗藥材年漲幅超過200％，雞骨草等個別品種年漲幅甚至達到400％至900％。

據《中國新聞周刊》報導，中國中藥協會種養殖專委會副秘書長、中康科技中藥大數據中心首席分析師賈海彬表示，這次中藥材價格的上漲幅度和上漲週期，在有數據記載的中藥材商品史上極為罕見。他解釋說，一般中藥材價格3年一個小週期，9年一個大週期，本次週期已經持續11年，連漲3年。

今年中藥材漲價的品種數量和幅度大幅增加，中藥材價格上漲呈現加速態勢。賈海彬說，鹿角雙、當歸、天然牛黃等國家基本藥品種核心原料的價格暴漲，反映出中藥材市場行情已接近失控，嚴重影響到國家中藥戰略和醫保體系穩定。

▲專家鄧勇認為，今年中藥材持續漲價的直接原因是游資湧入與中間商囤貨炒作。

北京中醫藥大學醫藥衛生法學教授鄧勇認為，「今年中藥材持續漲價的直接原因是游資湧入與中間商囤貨炒作」。游資傾向於掌握中藥材生產、價格、交易資訊的經銷商、諮詢公司等合作，利用自身資金優勢大量囤儲中藥材，通過炒作與壟斷來控制價格，從中謀取暴利。

在鄧勇看來，這次價格暴漲最大獲利者是進入的游資和一些投機取巧、惡意囤貨的中間商。種植戶和尋常中間商可能會獲得短暫的收入增加，醫藥企業與醫療機構也將承擔一部份壓力，但受影響最大的是需要用中藥治病的患者，尤其那些需要長期服用中藥來調理身體的慢性病患者。

江蘇省醫藥協會中藥飲片專業委員會、廣東省醫藥行業協會於6月先後發佈文件，呼籲國家盡快出台相關政策管控藥材價格。中國中藥協會於2023年7月8日發佈倡議書，指出本輪藥材價格異常上漲，勢必給中藥行業健康穩定發展帶來不利影響，中藥行業必須予以高度關注。