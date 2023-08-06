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薄的比較貴？連鎖Pizza改餅皮「薄脆+20元」傻眼　員工解惑了

▲▼原PO納悶薄脆餅皮為何要加價。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO納悶薄脆餅皮為何要加價。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

連鎖Pizza店不只在口味下工夫，也在餅皮上動腦筋，不斷推新花樣，讓顧客有超多選擇。就有網友表示，他在訂Pizza時想點「薄脆」餅皮，卻發現要加20元，原本的「鬆厚」餅皮反而不用加錢，不禁納悶，「鬆厚的餅皮用的麵粉量不是比較多嗎？」話題引發討論，也釣出前員工回文解惑。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「Pizza薄的反而貴？？」文中貼出截圖，只見「請選擇餅皮」下方提供5個選項，包括「鬆厚」、「帕瑪森鬆厚+$65」、「舊金山手工」、「芝心+$115」、「薄脆+$20」。原PO就愣住了，「想要點薄的餅皮，結果發現要加20塊」、「鬆厚的餅皮用的麵粉量不是比較多嗎？薄脆用的麵粉量比較少，反而要貴20，這……是不是不太符合成本概念？」

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貼文引發討論，「窯烤的才好吃」、「最早是不用加錢的，不知道為什麼後來改了」、「厚片壓薄，多一道工序」、「薄的好吃」、「會不會是薄脆餅皮製作比厚鬆搞剛一點？」「比較喜歡薄脆+1」、「我也很好奇！一直以來的疑惑 樓上說以量制價有可能耶！」

▲▼披薩,Pizza,麵團。（圖／Pixabay）

▲想點薄脆餅皮要加20元，引發討論。（示意圖／Pixabay）

其中，就有人回文，「曾經的員工來回答你啦！」先提到該間披薩店的餅皮，都是當天一大早從麵粉開始用機器揉成團，然後經過分切、發酵室發酵後進冷藏，所以其實所有餅皮的原料都是同種麵粉，但不同餅皮加的發酵粉不一樣，麵粉跟水的比例也不一樣。

接著他解釋，薄脆餅皮會加價，「主要是因為他的餅皮水量會加得特別少，所以麵團會很乾，要把他壓薄，其實需要一點人工。」最後他還科普，「順帶一提，大家都覺得厚的很油，但其實按照比例來算，薄脆餅皮加的油要比鬆厚的來得多。」此外，另一種餅皮也不簡單，「最近受到好評的舊金山餅皮是真的麻煩，他要用冰水攪拌，結束後還要送進冷藏冰一天以後才能使用。」

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