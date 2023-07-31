南投縣中藥材稽查暨抽驗　3件不合格...當歸片二氧化硫超標1.9倍

▲南投衛生局執行中藥材抽驗，發現1件當歸片二氧化硫殘量超標。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局為保障民眾用藥安全，從今年初開始執行「中藥材稽查暨抽驗計畫」，並針對中藥材包裝標示查核，抽驗共計27項中藥材；其中「當歸片」的二氧化硫殘留、「細辛」的非藥用部位皆超標，另有「枳殼」包裝不符合規定，共計3件商品涉違反《藥事法》相關規定部分，均已移請所轄縣市衛生局進行後續相關裁處程序。

縣府衛生局自2月起查核縣內中醫醫院2家、診所92家及販賣中藥商234家計328家，抽驗中藥材包括黨參、黃蓮、當歸、杜仲、黃芩等，檢驗項目包括重金屬、農藥殘留、二氧化硫、黃麴毒素及基原鑑定；在不合格的3件商品中，當歸片檢出二氧化硫761ppm（標準為限量基準400ppm），細辛檢出非藥用部位10.6%（標準為限量基準5%），枳殼包裝未標示製造日期、有限期間或保存期限。

▲南投縣抽驗中藥材「細辛」1件不合格。（圖／南投縣政府提供）

南投市維康中醫診所中醫師張原彰表示，民眾服用中藥，請至合法中醫診所或醫院由中醫師評估後接受治療，切勿相信來路不明偏方或採摘不明野草自行煎煮來服用，造成身體傷害，確保自身用藥安全。

▲南投衛生局執行中藥材抽驗。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松局提醒民眾，用藥時要選衛福部核准有許可證字號的中藥藥品，亦可至中藥藥品許可證系統查詢（https://dep.mohw.gov.tw/DOCMAP/lp-874-108.html），如有用藥安全問題可電洽南投縣衛生局服務專線049-2230518。