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社會 社會焦點 保障人權

屁孩酒吧嗆「我天公之子」！槍抵老闆腦　媽見上銬急喊：他喝醉啦

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆市仁愛區4日發生酒客公然拔槍案件！一名陳姓男子因雨酒吧老闆發生口角，竟掏槍指著老闆頭部，還自稱自己是太陽會幫派分子。警方接獲報案後立即展開追查，並於8日持拘票及搜索票前往陳男家將人逮捕，後續起獲空氣手槍1枝、子彈4顆及彈匣、槍身等槍支零組件，全案依恐嚇危害安全等罪嫌移送法辦。

▲▼ 基隆酒吧傳出客人拔槍恐威脅老闆，不斷自稱為太陽會幫派分子。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳男拔槍恐威脅老闆，不斷自稱為太陽會幫派分子。（圖／記者郭世賢翻攝）

這起案件發生在4日凌晨，22歲的陳男到酒吧飲酒，後因覺得冷氣不夠冷，便自行走進櫃台內想操作冷氣，老闆見狀後便出聲制止，沒想到辰男卻惱羞成怒，還從包包內掏出槍，並且上膛高舉指著老闆頭部威脅，直呼自己是太陽會幫派份子、自稱「 天公之子」，並要店家打聽其身分。

▲▼ 基隆屁孩酒吧拿槍抵老闆頭，警方上門逮捕，他媽見狀嚇得急喊，「他喝醉啦」 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆屁孩酒吧拿槍抵老闆頭，警方上門逮捕，媽媽見狀嚇得急喊，「他喝醉啦」 。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方接獲報案後，立即展開調查，經調閱監視影像鎖定犯嫌身分，於8日持拘票及搜索票前往陳男家中將人逮捕，而其母親見兒子被壓制，嚇得急喊，「他喝醉啦」。警方事後於陳男家中查獲空氣手槍1枝、子彈4顆及彈匣、槍身等槍支零組，後因陳男態度抵抗不從，未確實提交涉案槍支並意圖湮滅事證阻擾偵辦，全案後續依恐嚇危害安全等罪嫌移送法辦。

▲▼ 基隆屁孩酒吧拿槍抵老闆頭，警方上門逮捕，他媽見狀嚇得急喊，「他喝醉啦」 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼警方於陳男家中起獲槍枝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 基隆屁孩酒吧拿槍抵老闆頭，警方上門逮捕，他媽見狀嚇得急喊，「他喝醉啦」 。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局第一分局表示，警方對於危害治安事件不會放過，均依規定受理並積極偵辦，完整蒐報後強力掃蕩、打擊，絕不容許不法行為或組織挑戰公權力。

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