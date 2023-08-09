「第一次做愛要拍照留念」變態男友對少女性侵　剃毛舔乳逼拍照

▲變態男友毆打性侵少女，還強拍裸照。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

少女小佩（化名）兩年前年僅15歲時，與當時20歲的葉姓男子交往。但葉男極盡變態，以「第一次做愛要拍照留念」為由，拍下小佩裸照。之後又對小佩施暴，硬上小佩，有次甚至還將她打成熊貓眼；另外也對小佩剃毛，逼小佩對葉男舔乳頭拍照等惡行。高等法院審理後，將葉男判刑8年6月。可上訴。

判決指出，小佩與葉男自2021年9月開始交往，沒幾天後葉男就在自己房間內求愛，小佩雖然不斷手推拒絕，但仍遭葉男硬上得逞。葉男逞慾後，又以「第一次做愛要拍照留念」、「想要在小佩不在時看照片滿足性需求」，強拍小佩裸照6張。

之後小佩就淪為葉男洩慾工具，某次葉男毆打小佩手臂，小佩哭著說不要，但葉男恐嚇「要離開我家的話，就要跟我做」，又遭性侵。葉男也將小佩的下體剃毛、拍照，甚至吵架後還逼迫小佩「必須拍舔乳頭的照片讓我放心」為理由，拍下小佩舔葉男的不雅照片。葉男多方虐待，直到交往一年後，小佩還被葉男打成熊貓眼，並遭性侵。

小佩忍無可忍，分手之意萌生，葉男還懷疑她與人曖昧，恐嚇「你不回來就把你照片傳出去」、「希望妳喜歡他看到妳的照片」、「再不接起來，我就傳給他」。小佩氣得報警，葉男遭逮捕，手機中被起出小佩不雅照片10多張，檢方對葉男提起公訴。

一審法院認定葉男犯下8罪，宣告6個3年以上的重刑。案件上訴二審，高等法院審理時，葉男雖坦承犯行，但卻未能與小佩達成和解。高院最後仍認定葉男犯下8罪，考量他侵害小佩性自主決定權，並以拍攝、散布裸體照片作為要脅手段，更讓小佩隨時處於裸體照可能遭公諸於眾的恐懼之中，致使小佩身心受創嚴重，因此宣告應執行有期徒刑8年6月。可上訴。