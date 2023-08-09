獨／馬路上有「巨無霸插座」！台中奇景+1　店老闆認了違規畫路

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市后里區近日被民眾發現，馬路上的雙黃線有「插座」的圖樣，仔細看另一頭還有「插頭」，不少人前往朝聖，笑稱「這個馬路可充電」。然而，這並不是市府創意巧思，是附近的游姓老闆在花博時畫上，至今已5年，他表示，只是希望遊客來后里有些不一樣的回憶，在地人能多點巧思，坦言知道此舉違規，願意配合市府規定移除、繳罰單。

▲台中市后里森林公園附近被民眾發現地板上有插座圖樣，許多人前往朝聖。（圖／記者許權毅攝）



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緊鄰后里森林公園的梅里路，被民眾發現短短40公尺的道路出現多個「創意標線」，除了雙黃線兩端有插頭跟插座，白線上還有「小精靈」遊戲的圖樣。另外，也有一處白線被噴上紅漆，上頭寫著「別帶走，生命在這是它的命，路過都可以欣賞」，顯然是種植栽的主人不滿遭竊。

▲該條雙黃線另一端還有插頭圖樣，有人笑說，這條路「可充電」。（圖／記者許權毅攝）



附近民眾說，時常經過有看到「馬路有圖樣」，現在仔細一看，才發現是插頭跟插座，明顯是一個創意，印象中是從花博那時候就有的。

▲▼ 一間戰術用品店的游姓老闆坦言，是自己在2018年花博期間畫上。（圖／記者許權毅攝）



記者實際詢問附近店家，一名戰術用品店的游姓老闆就坦言，這些是自己在花博期間畫下的，先使用電腦設計圖樣後，再利用油漆塗在路面上，後來還有補過一次。游姓老闆表示，對面公園的座位區也有一個小告示牌，上頭寫下「請驕傲的帶走你的垃圾」，都是自己經過設計掛上，內容加上些許創意口吻，與眾不同。

個性浪漫的游姓老闆透露，自己是土生土長的后里人，對於后里也有很深的情感，「其實也沒有什麼特別用意」，他舉例店面的轉角掛上大大的「I LOVE YOU」，也只是希望能有一些創意，讓來后里玩的人有一點不一樣的回憶。

▲游姓老闆表示，如果需要消除會配合，也會繳納罰鍰。（圖／記者許權毅攝）



但是隨意在馬路上「創作」，明顯違反《道路交通管理處罰條例》第82條，可處1200元至2400元罰鍰。游姓老闆表示，知道此舉違規，如果市府要消除會配合，也會繳納罰鍰。

對此，台中市府表示，標線劃設主要為貼近用路人需求，以交通安全為第一優先考量，相關創意繪圖須符合規範，為避免影響標線功能性與識別性，後續將派員會勘，評估其必要性後，依規重新劃設，以利用路人遵循。

不過該處也因這項創意，有不少民眾前來拍照，變相促進觀光，是否有可能就地合法化？台中市府指出，因該處鄰近公園，對於民眾創意，甚至引發打卡熱潮，市府後續將參考各界意見，研議評估是否在非道路範圍納入民眾創意。