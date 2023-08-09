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靜宜女大生回台會觸法？警：沒證據顯示她去詐騙...隨時可回來

▲▼網傳靜宜女大生回國會觸法？警方表示，查無實證，隨時可回國，專勤隊也說，不會抓她。（圖／ETtoday資料照）

▲網傳靜宜女大生回國會觸法？警方表示，查無實證，隨時可回國。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

發生在今年4月間的台中市靜宜大學大二林姓女大生疑遭詐欺集團騙出國一案，事後證明她是為了跟隨綽號小U的男友，自願到緬甸，最近網傳她想回國卻可能面臨刑責問題，台中警方表示，林女雖然是到緬甸，但沒有證據證明她是去從事詐騙行為；至於簽證問題，移民署台中專勤隊說，就算林女簽證過期，是緬甸決定她能不能放行，她若回國，專勤隊不會抓她。

▲▼網傳靜宜女大生回國會觸法？警方表示，查無實證，隨時可回國，專勤隊也說，不會抓她。（圖／ETtoday資料照）

靜宜女大生4月間「失蹤」，一度傳出遭人蛇集團騙去緬甸從事詐騙，後來，台中警方證實，女大生獨自帶著行李箱上飛機，在曼谷下飛機後入境緬甸仰光，並非被挾持逼迫。當時救援組織想要出手援救，但為愛走天涯的她卻說「男友不走我不走」。

事隔4個多月，女大生新聞又躍上版面，這次卻是傳出她想回國，但卻可能面臨刑責問題。

警方表示，林女確實在緬甸，但沒有證據證明她在從事詐騙，台灣目前掌控不到境外犯罪，即使她回國一句「我去旅遊啊」，能奈她何？

專勤隊則說，女大生如果沒有被檢方通緝，她隨時都可以回國，通行無阻，就算她去緬甸所申請的簽證過期，也是她和緬旬政府之間的問題，緬甸肯讓她出境，入境台灣不會被抓，以台灣為例，外國人在台簽證逾期，繳交1萬元後就可出境。

至於她綽號小U的男友，警方表示，從2人Line的對話內容，小U確實是在緬甸從事詐騙，至於他在台灣有沒有被通緝，因為不知道小U的本名，如何查起？

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