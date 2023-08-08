66歲翁外出採購卻熱到昏倒路邊　巡邏警熱心助其平安返家

▲警方扶起路倒老翁協助提供水分後恢復精神，老翁拒絕送醫，警員擔心再發生意外，協助送他平安返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾警分局元長分駐所接獲民眾報案，指出在元長鄉元中路有民眾路倒需要警方協助，巡佐吳坤敏、警員陳彥圻立即趕赴現場，發現有一名老翁癱軟倒臥在地，警員立即上前將老翁攙扶至路旁坐著休息並關懷詢問老翁身體狀況，幸僅是因天氣高溫熱暈了，老翁表示不需送醫，在警員熱心護送下平安返回家中。

虎尾警分局說明，66歲的吳姓老翁住在四湖鄉新庄村，早上欲外出採購日常生活用品，離家走了一個多小時，卻因近期天氣炎熱，疑似熱暈而倒臥路中，警員立即提供杯水讓老翁補充水分後稍作休息恢復精神，老翁向警員表示不用送醫要自行返家；警員為避免老翁再次發生意外，即決定開車護送。結束一場虛驚

警員抵達老翁家洽碰見老翁兒子慌忙地正要出門，抬頭一看見父親從警車下來，急忙奔上攙扶，頻頻向警方道謝並說正要出門找人。家屬向警方表示，父親平時僅會在鄰近村莊散步，但今日外出後遲遲未歸，擔心中途是不是發生了意外，正要外出找尋，父親就被警員帶回家了，真是謝天謝地。

虎尾分局提醒，家中如有類似症狀的家人或長輩，應更加注意其動態，避免走失發生危險，亦可給予配戴足以識別身分的物品等措施，使他人能在最短的時間內及時聯絡家屬，協助長輩回到溫暖的家。