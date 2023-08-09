65歲中小企業老闆將退休　發憤學投資竟被詐團騙走1230萬

▲▼ 老闆輕信股票投資網路廣告被騙1230萬 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區一名65歲男子，因輕信網路上的股票投資廣告，6月和7月間共13次付款，投入1230萬元資金。然而，他不僅未獲利，反遭要求再次出資124萬元，這才驚覺受騙，他近日向警方報案，為逮捕涉案的詐騙集團成員，男子與警方合作，警方在他面交時將1名詐騙集團車手逮捕，後續追查幕後詐騙集團。

據了解，受害者是名中小企業老闆，欲在退休前學習投資股票，他在YouTube和Facebook看到了股票投資廣告，加入了一名投顧老師所經營的LINE群組，沒想到多年心血辛苦錢幾乎被騙光光。

詐騙集團以股票中籤和新股申購為由，多次要求受害者出資。自6月15日至7月25日期間，他連續13次以匯款或親自交付方式，共支付了1230萬元資金。然而，他未見任何投資回報且遭要求再次出資124萬元後，方才察覺受騙，並於本月1日向警方報案。

為了逮捕涉案車手，警方指示受害者假裝合作，約定在家中面交現金。受害者在2日中午準備了85.5萬元真鈔和部分偽造鈔票，共計124萬元。果然，一名24歲的陳姓車手前來取款。在事先佈下的埋伏下，蘆洲警分局延平派出所所長黃文欽、副所長郭立森、以及警員王冠欽和吳旻哲早已設置好錄音器材，待車手進屋收款並填寫收據時，即刻進行逮捕。

警方在現場查獲了車手的工作手機一支、詐騙集團提供的偽造證件、合約書以及現金儲匯收據各一張。經過警方詢問後，陳姓車手被依偽造文書和詐欺罪嫌移送至新北地檢署，法院裁定羈押禁見。警方隨後將查扣的手機送交數位鑑識，以進一步追查幕後的詐騙集團。