早提醒能源問題卻被置之不理　杜紫軍：我非先知只是有良知

▲杜紫軍（中）出席侯友宜能源政策記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜的國政顧問團召集人杜紫軍今（9日）出席侯友宜能源政策記者會。會中杜紫軍指出，2014年8月曾表示，照2025非核家園的路走下去，2021年一定會缺電，果不其然發生大停電，而2018年時他也提出2025年再生能源僅能做15％，但政府置之不理，而現在逐一驗證他講的是對的。杜紫軍說，他並非先知，「我只是有良知而已」，因為能源是科學，其供需可計算出來。

侯友宜9日上午親自出席「能源政策記者會」，杜紫軍、國民黨智庫執行長兼侯辦議題組召集人柯志恩、研究能源經濟領域的中央大學管理講座教授梁啟源與會。會中侯友宜提出2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣、2050淨零台灣，達到「環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型」的目標；此外，侯也強調在確保核安無虞前提下，能夠重啟核四，而核一、核二及核三廠經檢修確保安全，也可延役。

杜紫軍表示，2021年518大停電之後，有很多網友找出他2014年8月擔任經濟部長時的答詢；當時他說依照2025非核家園的路走下去，2021年一定會缺電，果不其然網友後來稱他為先知，但他並非先知，「我只是有良知而已」，因為能源是科學，其供需可計算出來，所以他當時已計算出在這情況下，2021年一定會發生供電不足而產生缺電。

杜紫軍也指出，2018年他跟梁啟源接受一個基金會委託，針對當時能源政策做分析，把全台灣到2025年可蓋太陽光電的面積，以及離岸風電發展進展，經計算，同年6月提出很多建議，其中有兩點是，第一、2025年再生能源做不到20％，僅15％；第二、2025年電價會漲至少45％，結果卻被民進黨網軍抨擊。

杜紫軍表示，但經濟部長王美花2022年1月在立法院公開承認，民進黨非核家園的再生能源僅能做到15.2％；而這幾年工業用電漲接近30％，加上本來應反映在電價上而不敢反映的，讓台電跟中油用虧損、增資方式補貼電價的不合理，是用全民的錢補貼，這可看出，能源基本上秉於良知、科學方法都可以做到，但他不斷告訴它（指蔡政府），它完全置之不理，但現在逐一驗證他講的是對的。

▼ 侯友宜今日公布能源政策，侯辦議題組召集人柯志恩主持 。（圖／記者許靖騏攝）