重慶暴雨上班族出門都是水　汽車「強渡」地下道如開船

記者魏有德／綜合報導

重慶暴雨造成主城區多地出現淹水的現象，導致部分上班族一出門就得踩著與腳踝齊深的積水前行，還有部分大眾交通運輸暫停營運，此外，也有網友拍下開車行經地下道時，水花濺起的樣子宛如「陸上行舟」，驚險程度可見一般。

▲重慶暴雨導致市區部分路段積水嚴重。（圖／翻攝人民日報，下同）

《澎湃新聞》報導，據重慶市水文監測總站監測，7月20日8時至21日8時，該市中到大雨，局地暴雨到大暴雨。潼南、銅梁、榮昌、大足、合川、江津、綦江、璧山、永川、北碚、沙坪壩、九龍坡、高新區、江北、渝北、南岸、巴南、南川、涪陵、豐都、長壽、石柱、黔江、秀山、酉陽、彭水、武隆等27個區縣出現暴雨，其中銅梁、大足、永川、北碚、江北、璧山、潼南、江津等8個區縣出現大暴雨。

數據顯示，最大日降雨量出現在銅梁區蒲呂鎮人和村，為170公釐。受降雨影響，該市璧山璧北河、梅江河、江津大溪河等16條中小河流出現1至3公尺漲水過程，最高水位均未超警戒水位。

直至今（21）日上午，重慶市區仍有部分路段積水未退，部分道路交通一度中斷，也有社區地下車庫進水，淹沒部分車輛。重慶市公安局渝中區分局透露，解放西路、醫學院路出現嚴重積水，「現場交巡警們採取臨時道路管控措施，冒著瓢潑大雨，在一尺多深的積水中來回奔忙，遠端引導過往車輛改道行駛，並反覆提醒市民群眾小心謹慎通過積水路段。」